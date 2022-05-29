روبرتسون: خبرة ريال مدريد في النهائيات صعبت علينا العودة

أوضح أندي روبرتسون مدافع ليفربول أن الخبرة الكبيرة التي يمتلكها فريق ريال مدريد في لعب النهائيات صعبت على فريقه العودة في النتيجة بنهائي دوري أبطال أوروبا.

وتوج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا للمرة 14 في تاريخه بعد الفوز على ليفربول بهدف دون رد في استاد دو فرانس.

وقال روبرتسون في تصريحات نشرها موقع ناديه: "الكل يشعر بالإحباط، وهذا أمر طبيعي عندما تبلغ النهائي ولا تفوز".

وأضاف الاسكتلندي "لقد خلقنا العديد من الفرص، ولكننا واجهنا حارسا عملاقا قام بتصديات مذهلة".

وشدد "كان من الممكن أن نقدم أداءً أفضل، خاصة في الشوط الثاني. أعتقد أننا كنا الطرف الأفضل في الشوط الأول، لقد فرضنا سيطرتنا، وكنا الفريق المبادر بالهجوم".

وأكمل "بدايتنا لم تكن جيدة في الشوط الثاني، وبدأوا في الدخول إلى أجواء المباراة ومبادلتنا الهجمات. لعبنا ضد فريق يمتلك خبرة كبيرة ويعرف كيف يفوز في النهائيات".

وواصل روبرتسون "نحن نضغط على الخصوم باستمرار من الخط الأمامي، ولطالما كان هذا هو نهجنا وأسلوبنا طوال الموسم وفي المواسم الماضية أيضًا".

وتابع "نحاول استخلاص أو استعادة الكرة من الأمام، ولكنهم نجحوا في التقدم بالكرة واستفادوا من إحدى الهجمات في تسجيل الهدف. هكذا هي كرة القدم، وعلينا التعامل مع واقع الأمر".

وأتم "عندما تلعب ضد فريق يملك خبرة كبيرة في هذه البطولة وفي المباريات النهائية يصبح من الصعب العودة في النتيجة. خلقنا عدة فرص، ولكن لم يكن مقدر لنا الفوز".



































































































































































































































وسجل فينيسيوس جونيور هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59.

وبذلك كرر ريال مدريد انتصاره على ليفربول في النهائي بعد الفوز عليه في عام 2018 بثلاثة أهداف لهدف.

وأصبح ذلك اللقب هو الأول لريال مدريد منذ عام 2018، ويواصل سيطرته في النهائيات بعدما خاضه 17 مرة لم يخسر فيهم سوى ثلاث مرات فقط.

أما ليفربول ففشل في التتويج بلقبه السابع ليعادل إنجاز ميلان، ويصبح آخر لقب حققه في عام 2019.

وخاض ليفربول النهائي 10 مرات فاز ست مرات وخسره أربع مرات.

وتوج كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد باللقب للمرة الرابعة في تاريخه ليصبح أول مدرب يحقق ذلك الإنجاز.

فيما فشل يورجن كلوب في الظفر به لثالث مرة بعدما توج به مرة واحدة فقط من قبل.

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