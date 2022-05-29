مؤتمر حارس الوداد: يجب أن نفوز بالنهائي أمام الأهلي

شدد أحمد رضا تكناوتي حارس مرمى الوداد على ضرورة تحقيق فريقه للفوز أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال تكناوتي في المؤتمر الصحفي: "المباراة ضد الأهلي لن تكون سهلة فهذا نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف "ندخل المباراة وهدفنا تحقيق اللقب والمهم بالنسبة لنا أن نكون في حالة تركيز كبيرة".

وواصل "يجب أن يكون حارس المرمى في حالة تركيز كبيرة مثلما شاهدنا في نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول، فحارس المرمى نصف الفريق".

وأتم تصريحاته "غدا سيكون النهائي الثاني بالنسبة لي والنهائي يجب أن تفوز به، وأهم شيء هو التركيز وتقديم كل ما لدينا في الملعب لأنها مواجهة صعبة".

ويلعب الأهلي ضد الوداد مساء غدا الإثنين في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 الذي يقام في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي مساء اليوم الأحد على ملعب المباراة.

وتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعد عبور وفاق سطيف الجزائري في نصف النهائي، بينما تغلب الوداد على بترو أتلتيكو الأنجولي.

ويتولى الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز إدارة المباراة. يوتواجد الإثيوبي باملاك تيسيما حكما لتقنية الفيديو.

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