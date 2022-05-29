الأهلي بالطاقم الأساسي في نهائي إفريقيا.. والوداد بالأبيض

الأحد، 29 مايو 2022 - 15:12

كتب : حسام نور الدين

الأهلي

أسفر الاجتماع الفني لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي عن ارتداء الفريق الأحمر للطاقم الأساسي.

ويلعب الأهلي بالقميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، بينما يرتدي الوداد القميص الأبيض والشورت الأسود والجوارب البيضاء.

وضم وفد الأهلي الذي حضر الاجتماع الفني كل من خالد مرتجي أمين صندوق النادي وحسام غالي عضو مجلس الإدارة، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز إداري الفريق، وأحمد أبوعبلة طبيب الفريق.

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وخلال الاجتماع أخطر كاف الفريقين بذهاب المباراة إلى الوقت الإضافي في حالة التعادل ثم إلى ركلات الترجيح.

ويلعب الأهلي ضد الوداد مساء غدا الإثنين في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 الذي يقام في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي مساء اليوم الأحد على ملعب المباراة.

وتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعد عبور وفاق سطيف الجزائري في نصف النهائي، بينما تغلب الوداد على بترو أتلتيكو الأنجولي.

ويتولى الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز إدارة المباراة. يوتواجد الإثيوبي باملاك تيسيما حكما لتقنية الفيديو.

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