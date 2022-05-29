كارباخال: كنا نعلم أن الحد من خطورة هجوم ليفربول يعني الفوز باللقب

أوضح داني كارباخال مدافع ريال مدريد أن فريقه كان يعلم أن سيطرة دفاعه على هجوم ليفربول ومنعه من التسجيل كانت تعني الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

وتوج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا للمرة 14 في تاريخه بعد الفوز على ليفربول بهدف دون رد في استاد دو فرانس.

وقال كارباخال في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لقد لعبنا بجدية وخرجنا بالفوز وعرفنا كيف نتصدى لهجوم ليفربول".

وأضاف "الفوز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى أمرٌ لا يصدق، إنه شيء سحري".

وتابع "دخول التاريخ كأحد اللاعبين الذين فازوا بأكبر عدد من ألقاب دوري الأبطال أمر رائع. في بداية الموسم، مع وجود مدرب جديد ولاعبين جدد لم تكن توقعات الجمهور عالية. لكننا أظهرنا ما يعنيه هذا الشعار".

وعن المباراة النهائية، قال "لم نلعب جيدا في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني وتحديدا بعد الهدف أدرك الفريق أنه سيتعين علينا الصمود لكننا كنا أكثر هدوءا بالكرة أيضا".

وأردف "على المستوى الشخصي أعتقد أنني قدمت أداءً متكاملا إلى حد ما، لا سيما الواجبات الدفاعية".

وواصل "كنا نعلم أنه إذا حد رباعي الدفاع وكاسيميرو من خطورة مهاجمي ليفربول فإن الفوز سيكون أقرب لريال مدريد".

وشدد "تيبو كورتوا كان مذهلاً حقاً. تصدى لـ3 أو 4 تسديدات قوية فمنحنا اللقب، هذه هي الحقيقة. أهنئه لأنها كانت أفضل مباراة في الموسم وقد أظهر براعته من جديد".

وأتم "كما يقول يورجن كلوب، ريال مدريد معتاد على الفوز ولا يخسر النهائيات. لقد وقف التاريخ إلى جانبنا مرة أخرى".

































































































































































































































وسجل فينيسيوس جونيور هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59.

وبذلك كرر ريال مدريد انتصاره على ليفربول في النهائي بعد الفوز عليه في عام 2018 بثلاثة أهداف لهدف.

وأصبح ذلك اللقب هو الأول لريال مدريد منذ عام 2018، ويواصل سيطرته في النهائيات بعدما خاضه 17 مرة لم يخسر فيهم سوى ثلاث مرات فقط.

أما ليفربول ففشل في التتويج بلقبه السابع ليعادل إنجاز ميلان، ويصبح آخر لقب حققه في عام 2019.

وخاض ليفربول النهائي 10 مرات فاز ست مرات وخسره أربع مرات.

وتوج كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد باللقب للمرة الرابعة في تاريخه ليصبح أول مدرب يحقق ذلك الإنجاز.

فيما فشل يورجن كلوب في الظفر به لثالث مرة بعدما توج به مرة واحدة فقط من قبل.

video:1

طالع أيضا..

تعرف على تقييم صلاح في نهائي أوروبا

موسيماني يتحدى ويحذر

موقف عبد المنعم من نهائي إفريقيا

جائزة جديدة لصلاح في الدوري الإنجليزي