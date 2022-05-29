بيريز: أنشيلوتي قائد أوركسترا.. وهذا ما ورثناه من سنتياجو بيرنابيو

الأحد، 29 مايو 2022 - 14:03

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - كارلو أنشيلوتي

أسهب فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد في الإشادة بكارلو أنشيلوتي مدرب الفريق بعد تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا.

وتوج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا للمرة 14 في تاريخه بعد الفوز على ليفربول بهدف دون رد في استاد دو فرانس.

وقال بيريز في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أنشيلوتي قائد أوركسترا جيد، يعرف جيدا نفسية اللاعبين".

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وأضاف "إنه محق في العبارة التي يقول فيها إن أهم فارق بين ريال مدريد والأندية الأخرى هو اللاعبين".

وأكمل رئيس النادي الملكي "لاعبونا لا يتمتعون باحترافية رائعة وحسب، بل يقاتلون من أجل النادي".

وتابع "عكس باقي فرق أوروبا في ريال مدريد لا نوزع أي مكاسب، وإنما أسلوب كرة القدم، القيم، التفاني، التضحية، النضال والتواصل مع الجماهير".

وأردف "تلك هي القيم التي ورثناها من سانتياجو برنابيو ولطالما حاولت أن أكون على المستوى في الطريق الذي رسمه لنا".

بيرنابيو يعتبر من أهم الأشخاص في تاريخ نادي ريال مدريد. حيث مثل الفريق لاعبا ومدربا وكان رئيسا للميرينجي من 1943 إلى 1978، وشهدت فترة رئاسته طفرة كبيرة للنادي الذي تحول ليكون أفضل وأنجح الفرق في إسبانيا وأوروبا والعالم.

وسمي ملعب الفريق باسمه تكريما لخدماته للنادي الملكي.

وسجل فينيسيوس جونيور هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59.

وبذلك كرر ريال مدريد انتصاره على ليفربول في النهائي بعد الفوز عليه في عام 2018 بثلاثة أهداف لهدف.

وأصبح ذلك اللقب هو الأول لريال مدريد منذ عام 2018، ويواصل سيطرته في النهائيات بعدما خاضه 17 مرة لم يخسر فيهم سوى ثلاث مرات فقط.

أما ليفربول ففشل في التتويج بلقبه السابع ليعادل إنجاز ميلان، ويصبح آخر لقب حققه في عام 2019.

وخاض ليفربول النهائي 10 مرات فاز ست مرات وخسره أربع مرات.

وتوج كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد باللقب للمرة الرابعة في تاريخه ليصبح أول مدرب يحقق ذلك الإنجاز.

فيما فشل يورجن كلوب في الظفر به لثالث مرة بعدما توج به مرة واحدة فقط من قبل.

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