رودريجو: كورتوا قادنا للفوز والتتويج بدوري الأبطال

يرى رودريجو جناح ريال مدريد أن تألق تيبو كورتوا حارس مرمى الفريق أمام لاعبي ليفربول قاد الملكي للتتويج بدوري أبطال أوروبا.

وتوج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا للمرة 14 في تاريخه بعد الفوز على ليفربول بهدف دون رد في استاد دو فرانس في ظل تألق الحارس البلجيكي في حماية عرينه.

وقال رودريجو في تصريحات نشرها موقع ناديه: "كنت أتطلع للفوز بدوري الأبطال مع ريال مدريد، لكن لم أتخيل أن الأمر سيكون على هذا النحو".

وأضاف "إنه يوم خاص جدا وأنا في غاية السعادة. الشعور أكثر من رائع عندما تلعب بالفعل وتقدم شيء ما للفريق".

وأكمل "في المباريات التي شاركت فيها ضد باريس سان جيرمان، تشيلسي، تغيرت وجهتها. الحصول على فرصة اللعب اليوم كان أمراً رائعاً.

وتابع "كورتوا فاز لنا بالمباراة، وكذلك فينيسيوس جونيور".

وشدد "لولا أن فترة المباريات الدولية ستبدأ لقضيت كل الإجازة بدون نوم".

































































































































































































































وسجل فينيسيوس جونيور هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59.

وبذلك كرر ريال مدريد انتصاره على ليفربول في النهائي بعد الفوز عليه في عام 2018 بثلاثة أهداف لهدف.

وأصبح ذلك اللقب هو الأول لريال مدريد منذ عام 2018، ويواصل سيطرته في النهائيات بعدما خاضه 17 مرة لم يخسر فيهم سوى ثلاث مرات فقط.

أما ليفربول ففشل في التتويج بلقبه السابع ليعادل إنجاز ميلان، ويصبح آخر لقب حققه في عام 2019.

وخاض ليفربول النهائي 10 مرات فاز ست مرات وخسره أربع مرات.

وتوج كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد باللقب للمرة الرابعة في تاريخه ليصبح أول مدرب يحقق ذلك الإنجاز.

فيما فشل يورجن كلوب في الظفر به لثالث مرة بعدما توج به مرة واحدة فقط من قبل.

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