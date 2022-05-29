كاسيميرو: هذا اللقب كان الأصعب

أوضح كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد أن لقب دوري أبطال أوروبا 2021-2022 كان الأصعب ضمن الألقاب الخمسة التي حققنها النادي في العقد الأخير.

وتوج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا للمرة 14 في تاريخه بعد الفوز على ليفربول بهدف دون رد في استاد دو فرانس.

وقال كاسيميرو في تصريحات نشرها موقع ناديه: "نعلم مدى صعوبة التتويج بدوري أبطال أوروبا وكم الجهود التي بذلناها جميعا".

وأضاف "لا يوجد كلمات لوصف سعادتنا، كل ألقاب دوري الأبطال صعبة ونحن نعلم ذلك".

وأكمل البرازيلي "مرات كثيرة لا تصدق انك فزت من جديد، ولكننا الآن حققنا الخامسة".

وواصل "نعرف نحن والجماهير والمقربون منا الصعوبات التي تجاوزناها".

وتابع "نحن فقط من يعرف مدى صعوبة الفوز بكل هذا العدد من بطولات دوري أبطال أوروبا. لقب هذا العام كان أصعب قليلا، لكن كل الألقاب صعبة".

واستمر "الجمهور هو أجمل شيء في كرة القدم. كان بالإمكان تنظيم الحدث بشكل أفضل".

وأتم "عندما يوضع موعد لبدء اللقاء فيجب احترامه. سلامة الناس وصحتهم هي في المقام الأول، ولكن يجب احترام المواعيد".

































































































































































































































وسجل فينيسيوس جونيور هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59.

وبذلك كرر ريال مدريد انتصاره على ليفربول في النهائي بعد الفوز عليه في عام 2018 بثلاثة أهداف لهدف.

وأصبح ذلك اللقب هو الأول لريال مدريد منذ عام 2018، ويواصل سيطرته في النهائيات بعدما خاضه 17 مرة لم يخسر فيهم سوى ثلاث مرات فقط.

أما ليفربول ففشل في التتويج بلقبه السابع ليعادل إنجاز ميلان، ويصبح آخر لقب حققه في عام 2019.

وخاض ليفربول النهائي 10 مرات فاز ست مرات وخسره أربع مرات.

وتوج كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد باللقب للمرة الرابعة في تاريخه ليصبح أول مدرب يحقق ذلك الإنجاز.

فيما فشل يورجن كلوب في الظفر به لثالث مرة بعدما توج به مرة واحدة فقط من قبل.

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