رومانو: بيريسيتش لاعبا في توتنام

توصل توتنام إلى اتفاق نهائي مع إيفان بيريسيتش لاعب إنتر ميلان لضمه بداية من الموسم المقبل وفقا لفابريزو رومانو صحفي "سكاي".

وينتهي عقد بيريسيتش مع إنتر بنهاية الموسم الجاري ويحق له الانتقال لأي فريق بداية من الموسم المقبل بشكل مجاني.

وشدد الصحفي الإيطالي على أن الجناح الكرواتي أتم اتفاقه مع توتنام وسيوقع على عقدا لمدة موسمين.

وأوضح أن بيريسيتش الذي سينضم لتوتنام بناء على رغبة أنطونيو كونتي مدرب النادي اللندني، سيخضع الأسبوع المقبل للكشف الطبي.

بيريسيتش قاد إنتر للفوز بلقب كأس إيطاليا بعدما سجل هدفين في الانتصار 4-2 على يوفنتوس.

ولعب بيريسيتش الموسم قبل الماضي إلى بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة، لكن الفريق الألماني لم يفعل خيار الشراء ليعود لصفوف إنتر.

وشارك صاحب الـ33 عاما خلال الموسم الحالي مع إنتر في 49 مباراة سجل 10 وصنع 9 أهداف.

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