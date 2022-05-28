40 ألف مشجع في مباراة مصر وغينيا

السبت، 28 مايو 2022 - 15:54

كتب : أحمد الخولي

منتخب مصر

يحضر 40 ألف مشجع مباراة مصر وغينيا ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 في استاد القاهرة.

ويستهل منتخب مصر مشواره في التصفيات الإفريقية يوم 5 يونيو المقبل مع غينيا للبطولة التي تقام في كوت ديفوار.

وجاء بيان اتحاد الكرة:

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تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، موافقة رسمية من الجهات الأمنية على حضور 40 ألف مشجع في مباراة منتخب مصر أمام نظيره الغيني يوم 5 يونيو المقبل باستاد القاهرة، في افتتاح مشوار المنتخبين في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار.

ويدخل منتخب مصر معسكرا مغلقا يوم 30 مايو الجاري، استعدادا لخوض مباراتي غينيا وإثيوبيا يومي 5 و9 يونيو المقبل في إطار التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.

اختار إيهاب جلال المدير الفني لـ منتخب مصر قائمته الأولى لمواجهتي غينيا وإثيوبيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023، والتي ضمت 44 لاعبا. (طالع التفاصيل)

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وسيكون التوقف المقبل هو الظهور الأول لـ إيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر خلفا لـ كارلوس كيروش المدرب البرتغالي السابق.

البداية ستكون أمام غينيا في مصر يوم 5 يونيو، ثم السفر لمواجهة إثيوبيا يوم 9 يونيو في مالاوي بسبب عدم حصول إثيوبيا على موافقة كاف لخوض مبارياتها في أديس أبابا.

ثم يلتقي منتخب مصر وديا مع كوريا الجنوبية يوم 14 يونيو المقبل في العاصمة سول.

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