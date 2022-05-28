تنس طاولة - عمر عصر وهنا جودة إلى نهائي إفريقيا فردي رجال وسيدات

السبت، 28 مايو 2022 - 15:47

كتب : FilGoal

هنا جودة

تأهل الثنائي المصري عمر عصر وهنا جودة لنهائي بطولة إفريقيا في منافسات الرجال والسيدات.

منافسات السيدات

تأهلت هنا جودة لنهائي بطولة إفريقيا فردي سيدات بعد الفوز على دينا مشرف بطلة نسخة 2018 في نصف النهائي بنتيجة 4-3.

أخبار متعلقة
تنس طاولة - بعد ذهبية الزوجي.. هنا جودة تحصد فضية فردي بطولة العالم للشابات تنس طاولة - هنا جودة تتأهل لنهائي منافسات فردي بطولة العالم للشابات تنس طاولة - هنا جودة تحقق ذهبية منافسات زوجي بطولة العالم للشابات تنس طاولة - عمر عصر ومريم الهضيبي يتوجان بلقب فردي إفريقيا

وتلتقي هنا جودة البالغة 14 عاما و7 أشهر في النهائي مع فاطيمة بيلو بطلة نيجيريا.

وتفوقت بيلو على مريم الهضيبي حاملة اللقب في المربع الذهبي بنتيجة 4-3 بعدما قلبت تأخرها بنتيجة 3-1 لفوز.

منافسات الرجال

وتأهل عمر عصر للنهائي بالفوز على محمد البيلي بنتيجة 4-0.

ويلتقي عصر مع النيجيري أرونا كوادري، والذي تأهل بعد الفوز على أحمد صالح بنتيجة 4-1.

May be an image of 2 people, people standing and indoor

طالع أيضا:

ماذا قدم السداسي الجديد قبل الانضمام لـ منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم السبت

جديد عملية بيع نادي تشيلسي

ميلان يعلن بيع لاعبه

تنس طاولة هنا جودة عمر عصر
نرشح لكم
الأصغر في التاريخ.. هنا جودة بطلة لبطولة إفريقيا لسيدات تنس الطاولة NBA - مباراة سابعة بين ميامي وبوسطن لتحديد بطل الشرق والمتأهل للنهائي كرة سلة - أحمد مرعي مديرا فنيا لـ الزمالك رئيس جهاز كرة اليد بـ الزمالك لـ في الجول: حسم مصير أوليفر روي خلال أسبوع خبر في الجول - التفاصيل المادية تفصل عبد الله إمام من الانتقال ليد الزمالك كرة طائرة - الزمالك يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد NBA – جولدن ستيت بطل الغرب ويتأهل لنهائي البطولة بالفوز على دالاس كرة يد – قرعة كأس أمم إفريقيا.. مصر مع المغرب والكاميرون
أخر الأخبار
بوكيتينو يكشف عن الفريق الذي سيشجعه في نهائي أبطال أوروبا 18 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الأصغر في التاريخ.. هنا جودة بطلة لبطولة إفريقيا لسيدات تنس الطاولة 34 دقيقة | رياضات أخرى
صلاح يختار فريقه الخماسي: أعتذر لفان دايك 42 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل نهائي الأبطال - ريال مدريد يتسلح بـ "ثلاثية الثلاثية" لمواجهة ليفربول 47 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر الدوري المصري – سموحة (1) - (0) إنبي.. الهدف الأول ساعة | الكرة المصرية
صحوة الجيش مستمرة.. الطلائع يهزم المحلة ويواصل سلسلته الرائعة في الدوري ساعة | الكرة المصرية
قائمة بيراميدز – استمرار غياب رمضان صبحي.. وغياب أحمد الشناوي ضد المصري ساعة | الكرة المصرية
استراحة الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) الإسماعيلي.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت حسم الدوري - سيتي (3) - (2) فيلا.. ليفربول (3) - (1) ولفز.. الأرزق بطلا للبريميرليج 2 بالاشتراك مع سون.. صلاح يحصل على الحذاء الذهبي الثالث ويجاور أساطير الدوري الإنجليزي 3 قائمة إيهاب جلال الأولية - اختيار 44 لاعبا لـ منتخب مصر لمواجهتي غينيا وإثيوبيا على طريقة إنريكي 4 انتهى صراع الأبطال - نورويتش (0) (5) توتنام.. أرسنال (5) (1) إيفرتون