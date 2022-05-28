تنس طاولة - عمر عصر وهنا جودة إلى نهائي إفريقيا فردي رجال وسيدات

تأهل الثنائي المصري عمر عصر وهنا جودة لنهائي بطولة إفريقيا في منافسات الرجال والسيدات.

منافسات السيدات

تأهلت هنا جودة لنهائي بطولة إفريقيا فردي سيدات بعد الفوز على دينا مشرف بطلة نسخة 2018 في نصف النهائي بنتيجة 4-3.

وتلتقي هنا جودة البالغة 14 عاما و7 أشهر في النهائي مع فاطيمة بيلو بطلة نيجيريا.

وتفوقت بيلو على مريم الهضيبي حاملة اللقب في المربع الذهبي بنتيجة 4-3 بعدما قلبت تأخرها بنتيجة 3-1 لفوز.

منافسات الرجال

وتأهل عمر عصر للنهائي بالفوز على محمد البيلي بنتيجة 4-0.

ويلتقي عصر مع النيجيري أرونا كوادري، والذي تأهل بعد الفوز على أحمد صالح بنتيجة 4-1.

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