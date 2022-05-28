فيرمينو: أمنيتي البقاء في ليفربول

السبت، 28 مايو 2022 - 12:16

كتب : FilGoal

روبرتو فيرمينو - ليفربول وبنفيكا

يحلم البرازيلي روبرتو فيرمينو بالبقاء ضمن صفوف ليفربول لأطول فترة ممكنة وتجديد تعاقده.

وينتهي تعاقد فيرمينو مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل ولم يتوصل الطرفين إلى اتفاق حول تجديده حتى الآن.

وقال فيرمينو في تصريحات لـ "TNT SPORT": "أشعر هنا بالسعادة وألعب ضمن فريق يضم لاعبين رائعين وأفوز بالألقاب".

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وأضاف "أمنيتي هي البقاء في ليفربول لذلك كل ما يمكنني قوله، أريد الاستمرار هنا".

ويعاني فيرمينو خلال الفترة الأخيرة من عدم المشاركة بصفة مستمرة ضمن تشكيلة المدرب يورجن كلوب بعدما كان أحد الأعمدة الأساسية في هجوم الريدز رفقة محمد صلاح وساديو ماني.

وشارك فيرمينو مع ليفربول خلال الموسم الحالي في 34 مباراة بجميع المسابقات سجل 11 هدفا وصنع 5.

صاحب الـ30 عاما ظهر خلال الموسم الحالي في 20 مباراة فقط بالدوري الإنجليزي رفقة ليفربول.

ويلعب فيرمينو بصفوف ليفربول منذ صيف 2015 قادما من هوفنهايم الألماني وتُوج ببطولات الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

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