حكيمي: علمت بقرار مبابي مسبقا.. وهذه رسالتي لبيريز

السبت، 28 مايو 2022 - 11:36

كتب : FilGoal

احتفال مبابي مع أشرف حكيمي

اعترف أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان بعلمه مسبقا بقرار زميله كيليان مبابي بالبقاء بالعاصمة الفرنسية.

أشرف حكيمي

النادي : باريس سان جيرمان

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان
ريال مدريد

وجدد مبابي تعاقده مع سان جيرمان لثلاث سنوات بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى ريال مدريد.

وقال حكيمي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "La Resistencia": "نعم علمت قبل بضعة أيام من الإعلان الرسمي، وتلقيت رسائل من أشخاص لم يكتبوا إلي منذ فترة طويلة وسألوني ماذا سيفعل صديقك؟".

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ويرتبط حكيمي بعلاقة صداقة قوية مع مبابي وسبق وأن ظهرا سويا في أحد المطاعم بالعاصمة الإسبانية مدريد قبل عدة أسابيع ما آثار الشكوك حول اتمام صفقة تعاقد ريال مدريد مع مبابي.

ووجه الدولي المغربي رسالة إلى فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد عقب فشله في التعاقد مع مبابي قائلا: "أحترمك كثيرا وآمل أن تنجح في الحصول على توقيع لاعب رائع آخر وحظا سعيدا يوم السبت".

ويستضيف ملعب "سان دوني" بالعاصمة الفرنسية باريس مباراة ريال مدريد وليفربول، السبت ضمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

حكيمي وُلد في العاصمة الإسبانية مدريد لعائلة مغربية، وانضم إلى ناشئي ريال مدريد في عُمر الثامنة.

لاحقا تم تصعيد حكيمي للفريق الأول لـ ريال مدريد عام 2017 وخاض معه 17 مباراة وتوج بدوري أبطال أوروبا.

بعدها خرج معارا إلى بوروسيا دورتموند لمدة موسمين، لكن بدلا من العودة إلى فريقه الأم ريال مدريد، تم بيعه في صيف 2020 لـ إنتر ميلان الذي ساعده على استرجاع لقب الدوري الإيطالي.

وفي الصيف الماضي رحل حكيمي عن إنتر صوب باريس سان جيرمان مقابل 60 مليون يورو وتُوج معه بلقب الدوري الفرنسي.

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