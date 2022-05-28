أمير مرتضى يكشف سبب غياب فتوح والجزيري عن لقاء الإسماعيلي

السبت، 28 مايو 2022 - 10:39

كتب : إبراهيم رمضان

سيف الجزيري يسجل ويحتفل بهدفه مع الزمالك ضد المصري

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك أسباب استبعاد الثنائي أحمد فتوح وسيف الدين الجزيري من قائمة الفريق أمام الإسماعيلي.

سيف الدين الجزيري

النادي : الزمالك

أحمد فتوح

النادي : الزمالك

الزمالك

ويغيب الثنائي عن قائمة الأبيض لمواجهة الدراويش مساء اليوم السبت على استاد القاهرة.

وأوضح أمير مرتضى عبر موقع النادي الرسمي أن أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق يعاني من إجهاد في العضلة الخلفية وهو ما دفع الجهاز الفني لاستبعاده من قائمة مباراة الغد.

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وقرر البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق استبعاد سيف الدين الجزيري من القائمة حتى يمنحه راحة قبل الانضمام لمنتخب تونس ويعود بعدها للزمالك في حالة فنية جيدة.

وحرص فيريرا على عقد جلسة مع الجزيري طالبه خلالها بالتركيز مع الفريق وأكد له أنه يمتلك إمكانيات كبيرة وسيعتمد عليه خلال الفترة القادمة.

كما حرص أمير مرتضى على الاجتماع باللاعب وطالبه بالتركيز وأنه يثق في إمكانياته وقدراته الفنية التي جعلته مهاجم منتخب تونس وأنه سيكون له دور كبير مع الزمالك الفترة القادمة.

وأوضح FilGoal.com أمس الجمعة أسباب غياب الثنائي عن لقاء الدراويش إلى جانب حمزة المثلوثي وطارق حامد وشيكابالا. (طالع التفاصيل)

يذكر أن منتخب مصر استدعى فتوح، بينما تلقى الجزيري استدعائه الدولي للانضمام لنسور قرطاج في التوقف الدولي المقبل.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة من 19 مباراة.

بينما يحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة من 19 مباراة.

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