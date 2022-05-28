أودريوزولا يعلن عودته لـ ريال مدريد: سأكون جزءا من الفريق الموسم المقبل

السبت، 28 مايو 2022 - 00:30

كتب : FilGoal

ألفارو أودريوزولا - ريال مدريد - فياريال

أعلن ألفارو أودريوزولا لاعب ريال مدريد المعار إلى فيرونتينا الإيطالي رغبته في العودة إلى النادي الملكي الموسم المقبل.

وغادر أودريوزولا ريال مدريد إلى فيرونتينا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد الصيف الماضي.

وصرّح أودريوزولا لإذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية: "لن أبقى في فيورنتينا، لقد كان وقتا رائعًا لكنني الآن جاهز لمواجهة ريال مدريد".

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وأضاف "هذا هو هدفي، أن أكون جزءًا من فريق ريال مدريد الموسم المقبل".

صحيفة "آس" أفادت في وقت سابق أن ريال مدريد لم يحدد موقفه بعد من عودة أودريوزولا في ظل رغبة فيرونتيا لضم اللاعب.

وأشارت إلى أن النادي الملكي سيؤجل المفاوضات بشأن صفقة اللاعب لما بعد نهائي دوري أبطال أرووبا بين ريال مدريد وليفربول غدا.

وشارك أودريوزولا بقميص فيرونتينا في 27 مباراة سجل خلالها هدف وصنع آخر.

صاحب الـ26 عاما انتقل إلى ريال مدريد عام 2018 قادما من ريال سوسيداد، قبل أن يخرج معارا لـ بايرن ميونيخ في 2020.

وفاز أودريوزولا مع ريال مدريد بألقاب الدوري الإسباني، وكأس السوبر الإسباني، وكأس العالم للأندية.

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