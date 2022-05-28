اعتزال محمد حسن "ميدو" هداف النصر التاريخي

خاض محمد حسن "ميدو" هداف نادي النصر التاريخي مباراته الأخيرة في مسيرته الرياضية بالدوري الدرجة الثانية من مجموعة القاهرة ضد وادي دجلة لحساب الجولة 29.

وشهدت الدقيقة العاشرة من المباراة تكريم اللاعب وهو الرقم الذي يرتديه.

محمد حسن ميدو (37 عاما) هو الهداف التاريخي لنادي النصر بتسجيل 216 في الدوري الممتاز والدرجة الثانية كما حصل على لقب هداف دوري الدرجة الثانية ثلاث مرات بقميص نادي النصر.

بدأ ميدو مسيرته مع كرة القدم في صفوف ناشئين الإسماعيلي منذ أن كان في عمر 6 سنوات وتدرج في صفوف الناشئين حتى لعب للفريق الأول وشارك في البطولة العربية وبطولة إفريقيا مع الدراويش وانضم لمنتخب مصر للناشئين مواليد 85 تحت قيادة محمد علي ومحمد رضوان في جيل محمود عبد الرازق شيكابالا وحسام عاشور.

محمد حسن "ميدوفيتش" مهاجم نادي النصر ينهي مسيرته الكروية على طريقة إبراهيموفيتش 📸 🚬 pic.twitter.com/OCDzr8LQio — FilGoal (@FilGoal) May 27, 2022

انتقل لفريق الترسانة ولعب معه في الدوري الممتاز قبل أن ينضم للنصر وحقق إنجاز الصعود للدوري الممتاز مرتين بقميص النصر مع المدير الفني سيد عيد.

لعب ميدو لفريق اتحاد الشرطة وفريق المقاولون العرب والمقاصة في الدوري الممتاز ولعب أيضا لبتروجيت وسيراميكا كليوباترا وبورتو السويس والنجوم قبل أن يعود لبيته النصر ويختتم مسيرته الطويلة مع كرة القدم وأحرز ميدو هذا الموسم ثلاثة أهداف وصنع هدف.

وكشف ميدو للمركز الإعلامي للنادي أن أفضل إنجاز حققه هو الصعود مع النصر للدوري الممتاز مرتين وأفضل مباراة يعتز بها مباراة النصر ومصر المقاصة التي انتهت بفوز النصر 1/4 حيث أحرز ثلاثة أهداف (هاتريك).

فيما قال ياسر رضوان في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي النصر: "ميدو كان له دورا كبيرا مع الفريق علي مدار السنوات الماضية. خاصة الموسم الحالي كقائد وكابتن للفريق حيث لعب دور مؤثر للخروج من الأزمة التي مر بها الفريق في الدوري حتى البقاء بشكل رسمي حيث احتواء اللاعبين وتحفيزهم".

ويحتل النصر المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة من 29 مباراة.

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