التعادل السلبي الخامس.. ألميدا يواصل تحقيق نتيجته المفضلة أمام مصر للمقاصة

محققا نتيجته المفضلة منذ توليه مسؤولية تدريب فاركو، تعادلت كتيبة نونو ألميدا مع مصر للمقاصة دون أهداف في المباراة التي أقيمت على استاد الكلية الحربية في الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز.

تعادل هو السابع لـ ألميدا منذ مجيئه على رأس الفريق، والخامس دون أهداف ولم يسجل فاركو منذ 359 دقيقة في الدوري المصري.

واقتنص عيد مرازيق المدير الفني الجديد لـ مصر للمقاصة أول نقاطه منذ تولييه مسؤولية الفريق.

التعادل السلبي، رفع رصيد نصر للمقاصة إلى النقطة 29 في المركز السابع كما رفع فاركو للمركز 15 عند النقطة الـ18.

أحداث المباراة

بدأ أصحاب الأرض الاستحواذ سريعا وجاءت أول خطورة في المباراة عن طريق تسديدة من إريك سيرجي لاعب مصر للمقاصة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 13 لكن مرت بعيدة عن المرمى.

تضاعفت محاولات للمقاصة في الدقيقة 15 بعدما سدد علي فتحي لاعب الفريق ركلة حرة من اليمين لكن شتتها دفاع فاركو قبل أن تشكل خطورة.

وجاء أول رد فعل من جانب فاركو في الدقيقة 25 عن طريق ركلة حرة نفذها أحمد البحراوي عن طريق كرة ساقطة إلى داخل منطقة الجزاء قابلها رامي صبري بتسديدة من يمين منطقة الجزاء ثم أبعدها محمد مجدي من يسار مرماه إلى ركنية من جهة اليسار.

لم ينتظر فريق مصر للمقاصة كثيرا ورد في الدقيقة 33 بتسديدة من كريم حلاوة لاعب الفريق من على حدود منطقة الجزاء أبعدها الحارس محمد صبحي من يمين مرماه.

وقبل نهاية الشوط الاول في الدقيقة 43 أرسل غزمي غومة لاعب فاركو كرة ساقطة داخل منطقة الجزاء لكن وصلت سهلة للحارس محمد مجدي لينتهي الشوط الاول 0-0.

ومع بداية الشوط الثاني هدد الضيوف بركلة حرة بالقرب من منطقة جزاء مصر للمقاصة جهة اليسار نفذها رزقي حمرون عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء أمسك بها الحارس محمد مجدي بثبات.

وضاعف فاركو محاولاته عند الدقيقة 65 عن طريق ركلة حرة في منتصف ملعب مصر للمقاصة جهة اليسار بعد إعاقة لمحاولة مرور شكري نجيب لكن جاءت بعيدة.

وجاءت أخطر كرة في المباراة لصالح مصر للمقاصة عن طريق ركلة الحرة سددها أحمد صبيحة لكن أبعدها الحارس محمد صبحي بشكل رائع من أعلى يسار مرماه إلى ركنية من جهة اليمين عند الدقيقة 86.

واستمرت محاولات مصر المقاصة على مرمى فاركو حتى صافرة النهاية لكن دون هز الشباك لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

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