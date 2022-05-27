رئيس جهاز كرة اليد بـ الزمالك لـ في الجول: حسم مصير أوليفر روي خلال أسبوع

الجمعة، 27 مايو 2022 - 23:16

كتب : إبراهيم رمضان

أوليفر روي مدرب الزمالك لكرة اليد مع محمد رمضان هتلر

كشف حسام غريب رئيس الجهاز كرة اليد في نادي الزمالك أن الأسبوع الجاري سيكون حاسما في مستقبل المدرب الإسباني أوليفر روي مدرب فريق اليد.

وقال حسام غريب لـ FilGoal.com: "انتهى عقد روي بنهاية الموسم الجاري".

وتابع "خلال أسبوع سيتم حسم مصير أوليفر روي المدير الفني للزمالك".

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وأوضح "من خلال جلسة مع إدارة النادي ممثلة في أحمد مرتضي عضو المجلس والمسؤول عن ملف ألعاب الصالات، سواء بالاستمرار أو الرحيل".

وأكمل "وفي حال تقرير رحيله سيحسم خلال أسبوع خليفته سواء مصري أو أجنبي".

وقاد المدرب الإسباني الفريق للفوز بلقب الدوري المصري وكأس الكؤوس الإفريقية.

فيما خسر نهائي كأس مصر لصالح سبورتنج والسوبر الإفريقي لصالح الأهلي.

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