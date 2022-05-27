الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع الإسماعيلي.. القنوات الناقلة والمعلق

الجمعة، 27 مايو 2022 - 23:08

كتب : FilGoal

إمام عاشور مع الزمالك أمام الإسماعيلي

يستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي ضمن مباريات الأسبوع 21 من الدوري المصري.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة من 19 مباراة.

بينما يحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة من 19 مباراة.

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وخسر الزمالك في مباراته الأخيرة أمام طلائع الجيش بهدف دون مقابل.

بينما تعادل الإسماعيلي مع البنك الأهلي بهدفين لكل فريق.

وتقام المباراة يوم السبت 28 مايو الجاري.

ويُلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء بلال علام.

ويدير المباراة تحكيميا: إبراهيم نور الدين.

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