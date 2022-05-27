صلاح: في عقلي أنا الأفضل.. ولو أكملت نهائي كييف كان من الممكن الفوز باللقب

يرى محمد صلاح لاعب ليفربول أنه كان من الممكن الفوز بدوري أبطال أوروبا 2018 أمام ريال مدريد إذا لم يخرج مصابا.

ريال مدريد يواجه ليفربول في باريس غدا السبت بنهائي دوري أبطال مكرر عن نسخة 2018 التي خسرها الريدز وعرفت خروج صلاح مصابًا في الكتف خلال الشوط الأول.

وأجرى صلاح حوارا مع "BT Sport" على هامش النهائي، إذ قال: "كان لدينا الكثير من الفرص في المباراة، إذا أكملت المباراة حينها كان سيكون في عقلي الفوز".

وأضاف "لكن ريال مدريد هو ريال مدريد، أنه أفضل فريق في البطولة، يعرفها جيدا، ويعرف كيف يفوز فيها".

وعن الانتقام أمام ريال مدريد، رد: "نعم، إنها مباراة ثأرية، لا أعني ذلك بطريقة سيئة على الإطلاق، بل بطريقة إيجابية".

وتطرق صلاح للحديث عن منافسة الأفضل: "أنا الأفضل دائما في عقلي، لا أخرج وأقول ذلك، لكن في داخلي أعلم ذلك".

وعن أفضل اللاعبين بجانبه، رد صلاح: "كريم بنزيما وكيليان مبابي".

وعن خسارة الدوري في دقائق، قال: "كان محبطا، سألخص الموضوع في صورة أرسلها لي أحد أصدقائي وأنا احتفل ظنا أننا فوزنا بالدوري، لأني قبل دخول المباراة سألت أحد زملائي عن النتيجة، وعرفت أن أستون فيلا متقدم 2-0 لذلك قولت هذا جيد، قد يسجل سيتي هدفا أو هدفين لكن لم أتوقع أن يعودوا للمباراة في 7 دقائق".

وأضاف "لكن مانشستر سيتي فريق لا يصدق لديهم مدربا رائعا ويعرفون كيف يحسمون المباريات".

وتابع "الطريقة التي خسرنا بها الدوري الإنجليزي تقوي عزيمنا للفوز بالنهائي".

وعما إذا كان يتوقع الفوز بـ الحذاء الذهبي ثلاث مرات، رد: "عندما أتيت إلى هنا، لم أكن أتوقع أن أصل إلى ذلك، لكن عندما فزت بالجائزة أمام هاري كين المتوج بها بالفعل مرتين، عرفت أنه يمكنني فعلها مرارا وتكرارا".

وعن اختياره 3 لاعبين قدامى لمعاصرتهم، جاوب: "فرنشيسكو توتي، زين الدين زيدان، ورونالدو دا ليما".

فيما اختار ستيفن جيرارد اللاعب الذي كان يريد معاصرته في ليفربول، إذ قال: "بالطبع ستيفي، كان يرسل تمريرات تحطم خطوط الدفاع، ليس ذلك فقط، شغفه وحبه للنادي كان رائعا".

وأتم بالحديث عن يورجن كلوب، قائلا: "مدرب عظيم، يعرف كيف يدير كل شيء، أفضل شيء يفعله هو كيفية جعل الجميع من الفريق سعداء، أنه مدرب كبير".

طالع أيضا:

مؤتمر كلوب - عن انتقام صلاح وبايرن ميونيخ

مرتضى: الزمالك من حقه اختيار ملعبه

ماذا قدم السداسي الجديد قبل الانضمام لـ منتخب مصر

أسباب غياب خماسي الزمالك أمام الإسماعيلي

قائمة إيهاب جلال الأولية - 44 لاعبا لـ منتخب مصر على طريقة إنريكي