مؤتمر أنشيلوتي: أحارب قلقي بالنظر لوجوه اللاعبين.. والعاشرة مفتاح نجاح ما يعيشه ريال مدريد الآن

الجمعة، 27 مايو 2022 - 21:30

كتب : FilGoal

ريال مدريد

اعترف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد أن النظر لوجوه لاعبي الفريق يشعره بالاطمئنان قبل مواجهة ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي على هامش المؤتمر الصحفي للمباراة: "أنا أستمتع حقا هذا العام، الفترة التي أعيشها في هذا النادي، اليوم أنا سعيد جدا، هادئ جدا، أعلم أنه سيكون هناك بعض القلق بعد ظهر الغد، ولكن يمكنك محاربة ذلك من خلال النظر إلى وجوه اللاعبين، يمنحونني الكثير من الثقة".

وأضاف "نحن نستحق الوصول إلى النهائي، بسبب جودتنا، لأنه بدونها لا يمكنك الوصول إلى الهدف، تاريخ النادي يدفعنا للفوز بمباراة الغد".

أخبار متعلقة
موهبة ليفربول: سنساعد صلاح على الانتقام من ريال مدريد حٌسم الأمر.. كلوب يكشف موقف تياجو من مواجهة ريال مدريد ماني يتحدث عن الانتقام من ريال مدريد.. وماذا لو طلب بيريز التعاقد معه؟ ريال مدريد × ليفربول.. القمة التي لا تعني شيئا

وعن الاختلاف بين نهائي الغد ونهائي 2014، قال: "لكل مباراة تاريخها واستراتيجيتها، مباراة لشبونة (نهائي 2014) هي مفتاح كل هذا النجاح الذي يعيشه ريال مدريد".

وعلق أنشيلوتي عن رحلته من إيفرتون إلى دوري الأبطال، قائلا: "أمر مذهل، فكرت في الأمر عدة مرات، هناك تطلبات في هذا النادي (ريال مدريد) وأنا أحاول مقابلة تلك المعايير، الجميع هنا يساعد والمحاربون القدامى يعتنوا بالصغار".

وعلق عن أداء بنزيمة الموسم الحالي، قائلا: "كريم لديه الآن مزيد من القيادة داخل وخارج الملعب ، ما لم يتغير هو تواضعه وجودته".

وعما إذا يطارده كوابيس الخسارة من ليفربول عندما كان مديرا فنيا لـ ميلان، قال: "لا يمكنك التحكم في هذا، لدي ذاكرة جيدة حول كل نهائي عشته، أصبحت منذ ذلك مستعدا لكل شيء، الآن لدينا الكثير من الوقت للاستعداد، سنبذل قصارى جهدنا".

وأضاف "لكنني لست مقتنعا بأن هذا يكفي للفوز، في كرة القدم هناك شيء لا يمكنك التحكم فيه، إنه النهائي الخامس، لكن دائمًا ما يكون له نفس النكهة، يجب أن تستمتع به دون تفكير حتى صافرة الحكم".

واستطرد "علينا أن نخطط لمباراة نظهر فيها جودتنا، ما تمكنا من إظهاره في الموسم، الفريق لديه التزام جماعي، جودة فردية، لاعبون يدخلون ويصنعون الفارق".

وأتم: "ليفربول يخطط لعب مباراة قوية وحادة، ونحن نريد العكس، من يظهر جودته جيدا يفوز بالمباراة".

اقرأ أيضا

دعوة من الأهلي لجماهيره في المغرب

أسباب غياب خماسي الزمالك أمام الإسماعيلي

قائمة إيهاب جلال الأولية - 44 لاعبا لـ منتخب مصر على طريقة إنريكي

ماذا قال موسيماني على أعتاب مواجهة الوداد

دوري أبطال اوروبا ريال مدريد ليفربول
نرشح لكم
صلاح: في عقلي أنا الأفضل.. ولو أكملت نهائي كييف كان من الممكن الفوز باللقب كورتوا: آمل التتويج بأول دوري أبطال لي غدا.. مارسيلو: يزداد توتري كلما اقتربت المباراة حٌسم الأمر.. كلوب يكشف موقف تياجو من مواجهة ريال مدريد مانشستر يونايتد يعلن رحيل كافاني.. ورسالة من المهاجم النهاية السعيدة.. فرانك كيسي يودع ميلان كادينا سير: التشاؤم يجبر بنزيمة على قرار قبل مواجهة ليفربول مبابي بعد التجديد: قصتي مع سان جيرمان لم تنته.. وهذا ما يميز الخليفي الخليفي: بقاء مبابي في باريس أمر هام لفرنسا.. ودليل على إيمانه بمشروعنا
أخر الأخبار
صلاح: في عقلي أنا الأفضل.. ولو أكملت نهائي كييف كان من الممكن الفوز باللقب 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الزمالك والإسماعيلي 14 دقيقة | الكرة المصرية
عبد الحفيظ: التذاكر متاحة مجانا في المغرب.. ونصف بطولات الأهلي أتت من الخارج 28 دقيقة | الكرة الإفريقية
مران الأهلي - عبد المنعم يواصل التأهيل.. وجلسة من موسيماني وعبد الحفيظ مع اللاعبين 32 دقيقة | الكرة الإفريقية
بالأرقام - ماذا قدم السداسي الجديد قبل الانضمام لـ منتخب مصر لأول مرة 45 دقيقة | منتخب مصر
مؤتمر أنشيلوتي: أحارب قلقي بالنظر لوجوه اللاعبين.. والعاشرة مفتاح نجاح ما يعيشه ريال مدريد الآن ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير مغربي: عودة ثنائي الوداد للتدريبات وحظوظ المشاركة أمام الأهلي في نهائي الأبطال ساعة | الكرة الإفريقية
قائمة الإسماعيلي - عودة بن خماسة وغياب 7 لاعبين أمام الزمالك 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت حسم الدوري - سيتي (3) - (2) فيلا.. ليفربول (3) - (1) ولفز.. الأرزق بطلا للبريميرليج 2 بالاشتراك مع سون.. صلاح يحصل على الحذاء الذهبي الثالث ويجاور أساطير الدوري الإنجليزي 3 انتهى صراع الأبطال - نورويتش (0) (5) توتنام.. أرسنال (5) (1) إيفرتون 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: حكم المحكمة الرياضية؟ توقعنا القرار.. وانتهى وقت الكلام