مؤتمر أنشيلوتي: أحارب قلقي بالنظر لوجوه اللاعبين.. والعاشرة مفتاح نجاح ما يعيشه ريال مدريد الآن

اعترف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد أن النظر لوجوه لاعبي الفريق يشعره بالاطمئنان قبل مواجهة ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي على هامش المؤتمر الصحفي للمباراة: "أنا أستمتع حقا هذا العام، الفترة التي أعيشها في هذا النادي، اليوم أنا سعيد جدا، هادئ جدا، أعلم أنه سيكون هناك بعض القلق بعد ظهر الغد، ولكن يمكنك محاربة ذلك من خلال النظر إلى وجوه اللاعبين، يمنحونني الكثير من الثقة".

وأضاف "نحن نستحق الوصول إلى النهائي، بسبب جودتنا، لأنه بدونها لا يمكنك الوصول إلى الهدف، تاريخ النادي يدفعنا للفوز بمباراة الغد".

وعن الاختلاف بين نهائي الغد ونهائي 2014، قال: "لكل مباراة تاريخها واستراتيجيتها، مباراة لشبونة (نهائي 2014) هي مفتاح كل هذا النجاح الذي يعيشه ريال مدريد".

وعلق أنشيلوتي عن رحلته من إيفرتون إلى دوري الأبطال، قائلا: "أمر مذهل، فكرت في الأمر عدة مرات، هناك تطلبات في هذا النادي (ريال مدريد) وأنا أحاول مقابلة تلك المعايير، الجميع هنا يساعد والمحاربون القدامى يعتنوا بالصغار".

وعلق عن أداء بنزيمة الموسم الحالي، قائلا: "كريم لديه الآن مزيد من القيادة داخل وخارج الملعب ، ما لم يتغير هو تواضعه وجودته".

وعما إذا يطارده كوابيس الخسارة من ليفربول عندما كان مديرا فنيا لـ ميلان، قال: "لا يمكنك التحكم في هذا، لدي ذاكرة جيدة حول كل نهائي عشته، أصبحت منذ ذلك مستعدا لكل شيء، الآن لدينا الكثير من الوقت للاستعداد، سنبذل قصارى جهدنا".

وأضاف "لكنني لست مقتنعا بأن هذا يكفي للفوز، في كرة القدم هناك شيء لا يمكنك التحكم فيه، إنه النهائي الخامس، لكن دائمًا ما يكون له نفس النكهة، يجب أن تستمتع به دون تفكير حتى صافرة الحكم".

واستطرد "علينا أن نخطط لمباراة نظهر فيها جودتنا، ما تمكنا من إظهاره في الموسم، الفريق لديه التزام جماعي، جودة فردية، لاعبون يدخلون ويصنعون الفارق".

وأتم: "ليفربول يخطط لعب مباراة قوية وحادة، ونحن نريد العكس، من يظهر جودته جيدا يفوز بالمباراة".

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