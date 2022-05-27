أرنولد: ريال مدريد يجعل المباريات أكبر.. ولدي فرصة لم يحظ بها أساطير اللعبة

الجمعة، 27 مايو 2022 - 23:53

كتب : FilGoal

ترينت ألكساندر أرنولد - ليفربول × أرسنال

تحدث ترينت ألكساندر أرنولد ظهير ليفربول عن مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر إقامتها في العاصمة الفرنسية باريس يوم الإثنين الثامن والعشرين من مايو.

وقال أرنولد في المؤتمر الصحفي: "أن تأتي لي فرصة الفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في سني -23 عاما- أمر مميز للغاية".

وأضاف "كان هناك العديد من أساطير هذه اللعبة الذين لم يحظوا بفرصة كهذه".

وأوضح "يمكننا أن نقول أنها مجرد مباراة كبيرة أخرى ولكن هناك شيء في الأجواء لا نفعله عادة. أعتقد أننا نحب هذه الفرص. هذه هي ما تأتي في الذهن حين تعمل بكل جهدك. نستحق الوجود هنا".

وتابع أرنولد "في نهائي دوري أبطال أوروبا يصبح التهديد مختلفا. إنه ضغط إضافي، فهي ليست مجرد مباراة في الدوري الإنجليزي".

وواصل "أيا يكن من تواجهه، ألقِ ريال مدريد في المعادلة وستصبح المباراة أكبر. إنه الطرف الأقوى في الكرة الأوروبية الذي يطارد البطولات الكبرى كل عام".

وأردف الظهير "حين تواجه ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا. تصبح هذه هي المباراة الأكبر في الموسم".

وعن فينيسيوس جونيور الذي سيواجهه بشكل مباشر قال أرنولد: "أتطلع للمباراة بأكملها. اللعب ضد ريال مدريد يعني اللعب ضد لاعبين من الطراز الأول".

واختتم "المعارك ستكون في كل أرجاء الملعب ولكن لدينا خطة للتعامل مع هذه التعديدات. فيني لاعب رائع وقد أظهر ذلك ولكننا نفهم عملنا".

والتقى ليفربول مع ريال مدريد في نهائي كييف 2018 الذي انتهى بفوز الميرينجي 3-1 وشهد إصابة محمد صلاح خلال الشوط الأول.

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