روبرتسون: ريال مدريد لم يلعب في نسق مرتفع منذ 3 أسابيع

تحدث أندرو روبرتسون ظهير ليفربول عن مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر إقامتها في العاصمة الفرنسية باريس يوم الإثنين الثامن والعشرين من مايو.

وقال روبرتسون في المؤتمر الصحفي: "صححنا ما حدث في نهائي كييف 2018 بالفعل في الموسم التالي. أخذنا انتقامنا من المسابقة وفزنا بها (في 2019) للمرة الأولى".

وأضاف "كان لدينا أسبوع كامل للتحضير بعد نهاية الدوري الإنجليزي. يوم الأحد كان مخيبا، فسمحنا لأنفسنا بالوقوع تحت شعور سيئ يوم الأحد. في صباح الثلاثاء كنا بخير ومستعدين للمضي قدما".

وأوضح "ريال مدريد حظي باسترخاء أكبر في فترة تحضيره، حيث أنهى الدوري لديه قبل 3 أسابيع ولم يلعب في نسق مرتفع منذ ذلك الوقت".

وتابع "نحن أردنا القتال على كل شيء، ولا نزال في أفضل حالة ممكنة. مررنا بالكثير من الإصابات والمشاكل ولكن الفريق جاهز الآن".

وكان ليفربول ينافس مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي حتى الجولة الأخيرة بفارق نقطة وحيدة، حيث كان سيتي متأخرا أمام أستون فيلا بهدفين، ولكنه قلب النتيجة إلى فوز بثلاثة أهداف، ليصبح فوز ليفربول على ولفرهامبتون بلا جدوى.

والتقى ليفربول مع ريال مدريد في نهائي كييف 2018 الذي انتهى بفوز الميرينجي 3-1 وشهد إصابة محمد صلاح خلال الشوط الأول.

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