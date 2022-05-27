قائمة الإسماعيلي - عودة بن خماسة وغياب 7 لاعبين أمام الزمالك

الجمعة، 27 مايو 2022 - 20:51

كتب : FilGoal

باهر المحمدي - الإسماعيلي - الصورة من المركز الإعلامي للإسماعيلي

عاد محمد بن خماسة لاعب الوسط الجزائري لقائمة الإسماعيلي قبل مواجهة الزمالك لحساب الجولة 21 من الدوري المصري..

ويلتقي الإسماعيلي مع الزمالك غدا السبت على استاد القاهرة في التاسعة مساءً.

شهدت القائمة غياب أكثر من لاعب وهم: أحمد مصطفى ومحمود عبد العاطي "دونجا" وحسن ياسين وأحمد عادل عبد المنعم والبوليفي كارميلو ألجازنزا والإيفواري جان موريل والأرجنتيني دييجو فرناندو لأسباب متنوعة.

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وجاءت قائمة الدراويش كالآتي:

حراسة المرمى: محمد فوزي - عمر رضوان - كمال السيد.

الدفاع: باهر المحمدي - محمد هاشم - محمد نصر - عمرو الحلواني - محمد دسوقي.

الوسط: عمر الوحش - محمد بيومي - محمد عادل - أحمد مدبولي - عبد الرحمن مجدي - مدحت فقوسة - عماد حمدي - محمد بن خماسة - محمد عبد السميع - سايكو كونتيه.

الهجوم: وجيه عبد الحكيم - محمد الشامي - أبوبكر حمزة الجمل - حازم مرسى.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة من 19 مباراة.

بينما يحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة من 19 مباراة.

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