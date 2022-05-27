الدوري المصري - مقصية خالد قمر تنقذ الجونة وتزيد متاعب الاتحاد السكندري

تغلب الجونة على ضيفه الاتحاد السكندري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب خالد بشارة ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين للدوري المصري الممتاز.

سجل خالد قمر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 69.

النتيجة رفعت رصيد الجونة إلى 21 نقطة من 20 مباراة، ليتقدم إلى المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 22 نقطة من 21 مباراة في المركز الثاني عشر.

الشوط الأول

البداية أتت بكرة عرضية من عمرو السعداوي في الدقيقة 9 قابلها إسلام محارب برأسية من داخل منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 14 لعب نور السيد ركنية للجونة إلى داخل منطقة الجزاء قابلها خالد قمر برأسية مرت أعلى العارضة.

وسدد خالد قمر من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 22 ولكن أمسك بها الحارس أحمد يحيي.

ومن ركنية للاتحاد في الدقيقة 40 أرسل السيد سالم عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها مابولولو برأسية من على القائم القريب مرت أعلى العارضة.

وفي ختام الشوط الأول تحصل الاتحاد على ركلة حرة وصلت إلى سعيدو سمبوري فسدد كرة أبعدها المدافع عمرو طارق على خط المرمى قبل أن تمر إلى الشباك، وكانت أخطر فرص الشوط.

مقصية الحسم

في بداية الشوط الثاني دفع الجونة بالثنائي طارق سامي وأرنو راندريانانتيناينا بدلا من سيف العجوز وكريم طارق في صفوف الجونة.

وفي الدقيقة 53 أرسل بنجامين بواتينج لاعب الاتحاد عرضية من يسار منطقة الجزاء قابلها مابولولو برأسية مرت أعلى العارضة.

حاول زعيم الثغر مجددا بعرضية إبراهيم حسن في الدقيقة 56 التي كادت أن تغالط الحارس عماد السيد ولكن الأخير أبعدها قبل أن تمر إلى المرمى.

وأخيرا أتى الهدف في الدقيقة 68، حيث سدد أرنو راندريانانتيناينا فتصدى الحارس ليتابعها خالد قمر بمقصية في الشباك.

النتيجة رفعت رصيد الجونة إلى 21 نقطة من 20 مباراة، ليتقدم إلى المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 22 نقطة من 21 مباراة في المركز الثاني عشر.

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