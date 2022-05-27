التشكيل - عودة شريف لقيادة هجوم فاركو.. وفهمي أساسي مع المقاصة تحت قيادة مرازيق
الجمعة، 27 مايو 2022 - 20:32
كتب : FilGoal
أعلن ناديا مصر للمقاصة وفاركو تشكيل الفريقين قبل مواجهة الجولة 21 من الدوري المصري.
وشهد تشكيل فاركو عودة أحمد شريف وتواجد شكري نجيب على مقاعد البدلاء.
فيما يقود محمود فهمي هجوم الفريق الفيومي في ظهور عيد مرازيق المدير الفني الجديد للفريق.
تشكيل مصر للمقاصة:
حراسة المرمى: محمد مجدي
الدفاع: علي فتحي – أحمد صبيحة – أحمد منعم – علي المصري
الوسط: سيرجي إريك – محمد محسن ليلة – خالد صلاح
الهجوم: كريم حلاوة – محمود فهمي – محمد عادل "أمو"
ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد طارق سليمان – حسام عبد الواحد – مصطفى كاجو – كريم عرفات – جون أفيري – رشيد أحمد – إسلام زيادة – محمد الضرف – سعيد الونش
تشكيل فاركو:
حراسة المرمى: محمد صبحي
الدفاع: جيفرسون اينكادا - عبد الله بكري - رامي صبري - أحمد عبد العزيز "مودي" - عزمي غوما
الوسط: أحمد البحراوي - محمود حمادة - كينجسلي سوكاري.
خط الهجوم: رزقي حمرون - أحمد شريف.
ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد سعيد "شيكا" - جابر كامل - علي بهيج - بلال جمال - شكري نجيب - إسلام جمال - أحمد عوض - أحمد صغيري - محمد أسامة.
ويحتل فاركو المركز الثامن برصيد 28 نقطة من 20 مباراة.
فيما يحتل مصر للمقاصة المركز السابع عشر برصيد 13 نقطة من 20 مباراة.
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