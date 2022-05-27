التشكيل - عودة شريف لقيادة هجوم فاركو.. وفهمي أساسي مع المقاصة تحت قيادة مرازيق

مرتضى: الزمالك من حقه اختيار ملعبه.. وممدوح عيد رفض حتى لا يستاء مسؤولو الأهلي

في الجول يكشف أسباب غياب فتوح والجزيري عن مواجهة الإسماعيلي

مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: الأهلي سيحصل على بعض الدوليين أمام إيسترن كومباني