كرة سلة - الزمالك يعود ببرونزية بطولة إفريقيا بفوز عريض على فاب الكاميروني

الجمعة، 27 مايو 2022 - 20:15

كتب : FilGoal

الزمالك سلة

حصد الزمالك المركز الثالث لبطولة إفريقيا لكرة السلة للأندية BAL المقامة في رواندا تحت رعاية NBA.

جاء ذلك بفوز عريض على فاب الكاميروني بنتيجة 97-74.

وتسيد الزمالك المباراة منذ بدايتها وإلى نهايتها، حيث أنهى الربع الأول متقدما بنتيجة 19-11.

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وفي الربع الثاني اتسع الفارق إلى 13 نقطة، لتصبح النتيجة 42-29.

أما في الربع الثالث، زاد الفارق نقطة وحيدة، حيث تقدم الزمالك بنهايته 65-51، قبل أن ينهي المباراة فائزا بفارق 23 نقطة.

وفاز الزمالك على سلاك الغيني بنتيجة 66 – 49 في ربع نهائي البطولة، قبل أن يخسر مباراة نصف النهائي أمام اتحاد المنستير التونسي بنتيجة 88-81.

ويواجه اتحاد المنستير فريق بترو أتليتكو الأنجولي في المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم السبت.

وكان الزمالك قد حصد لقب النسخة الماضية بعد الفوز على اتحاد المنستير في المباراة النهائية.

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الزمالك الزمالك - كرة سلة فاب الكاميروني بطولة إفريقيا BAL
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