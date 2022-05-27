كرة سلة - الزمالك يعود ببرونزية بطولة إفريقيا بفوز عريض على فاب الكاميروني

حصد الزمالك المركز الثالث لبطولة إفريقيا لكرة السلة للأندية BAL المقامة في رواندا تحت رعاية NBA.

جاء ذلك بفوز عريض على فاب الكاميروني بنتيجة 97-74.

وتسيد الزمالك المباراة منذ بدايتها وإلى نهايتها، حيث أنهى الربع الأول متقدما بنتيجة 19-11.

وفي الربع الثاني اتسع الفارق إلى 13 نقطة، لتصبح النتيجة 42-29.

أما في الربع الثالث، زاد الفارق نقطة وحيدة، حيث تقدم الزمالك بنهايته 65-51، قبل أن ينهي المباراة فائزا بفارق 23 نقطة.

وفاز الزمالك على سلاك الغيني بنتيجة 66 – 49 في ربع نهائي البطولة، قبل أن يخسر مباراة نصف النهائي أمام اتحاد المنستير التونسي بنتيجة 88-81.

ويواجه اتحاد المنستير فريق بترو أتليتكو الأنجولي في المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم السبت.

وكان الزمالك قد حصد لقب النسخة الماضية بعد الفوز على اتحاد المنستير في المباراة النهائية.

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