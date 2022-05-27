خبر في الجول - التفاصيل المادية تفصل عبد الله إمام من الانتقال ليد الزمالك

الجمعة، 27 مايو 2022 - 19:51

كتب : محمد عبد العظيم

الزمالك - كرة يد

يقترب عبد الله إمام لاعب الطيران لكرة اليد من الانضمام لصفوف الزمالك حسبما علم FilGoal.com.

واتفق الزمالك مع نادي الطيران على انتقال اللاعب الذي يشغل مركز الظهير الأيمن لصفوف الأبيض.

ويتبقى فقط تحويل القيمة المالية للصفقة خلال 48 ساعة للطيران من أجل الإعلان الرسمي للصفقة.

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وارتبط اسم اللاعب بالانتقال في وقت سابق للزمالك ولم تتم الصفقة.

وحصد الزمالك لقب دوري المحترفين لكرة اليد الموسم الماضي، وخسر نهائي الكأس أمام سبورتنج.

كما فاز بلقب كأس الكؤوس الإفريقية بالفوز على الأهلي، فيما خسر كأس السوبر الإفريقي المؤهل لكأس العالم للأندية ضد الأهلي.

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