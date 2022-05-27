الدرجة الثانية - هزيمة الداخلية الخامسة.. زد يزيد أوجاع بورفؤاد

الجمعة، 27 مايو 2022 - 19:07

كتب : رضا السنباطي

فريق الداخلية

تغلب السكة الحديد على بنها بهدف دون رد ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين لمجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية.

سجل هدف المباراة الوحيد إسلام فتحي من ركلة جزاء.

وتغلب زد على بورفؤاد بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث سجل أحمد الشناوي هدف بورفؤاد، فيما سجل محمد همام وفتحي مبروك هدفي زد.

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وفاز وادي دجلة على مضيفه النصر بهدفين مقابل هدف أيضا، حيث سجل رفيق كابو هدفي دجلة، فيما سجل عبد العزيز الشاعر للنصر.

وتعادل الإنتاج الحربي مع القناة بهدف لكل فريق، حيث سجل محمد يسري هدف القناة، وتعادل مصطفى عبد الرحيم للإنتاج.

وتعادل المريخ سلبيا مع الترسانة، وفاز بتروجت على بلبيس بهدف سجله رشاد المتولي.

أخيرا تغلب المصرية للاتصالات على مضيفه الداخلية بهدف دون رد سجله أحمد عيد.

بذلك يتلقى الداخلية هزيمته الخامسة في المسابقة، وهي غير مؤثرة كونه قد حسم تأهله إلى الدوري الممتاز.

ولا يزال الداخلية على الصدارة بـ 66 نقطة، بفارق 11 نقطة بتروجت الذي حسم المركز الثاني أيضا.

أيضا تأكد هبوط المريخ البورسعيدي وبورفؤاد وبلبيس وبنها، ويبقى في عمر المسابقة جولة أخيرة.

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