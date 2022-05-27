قائمة الزمالك - غياب المثلوثي والجزيري وفتوح عن لقاء الإسماعيلي

الجمعة، 27 مايو 2022 - 19:03

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - أسوان

اختار جوسفالدو فيريرا قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في الجولة 21 من الدوري المصري.

ويغيب عن القائمة كل من: محمود عبد الرازق "شيكابالا" وحمزة المثلوثي وطارق حامد بسبب الإصابة.

ويغيب أيضا كل من: أحمد فتوح وسيف الدين الجزيري.

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وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغنى – محمود حمدي "الونش" – عبد الله جمعة – حسام عبد المجيد – حازم إمام – محمد عبد الشافي.

خط الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" – إسلام جابر – محمد أوناجم – أشرف بنشرقى – أحمد سيد "زيزو" – سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار".

خط الهجوم: عمر السعيد - يوسف أسامة.

أعلنت رابطة الأندية المصرية اليوم الجمعة رسميا إقامة مباراة الزمالك والإسماعيلي في استاد القاهرة وليس الدفاع الجوي. (طالع التفاصيل)

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة من 19 مباراة.

بينما يحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة من 19 مباراة.

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