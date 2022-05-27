كرة طائرة - الزمالك يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد

الجمعة، 27 مايو 2022 - 18:37

كتب : أحمد شوقي صلاح

الأهلي ضد الزمالك - نهائي كأس مصر - كرة طائرة

أعلن نادي الزمالك التشكيل الجديد لجهاز الفريق الأول للكرة الطائرة.

والتقى مرتضى منصور رئيس النادي بالجهاز الجديد وتمني لهم التوفيق وتحقيق البطولات في حضور أحمد مرتضى عضو المجلس والمشرف على ألعاب الصالات وعلاء فهمي رئيس الجهاز.

ويتكون الجهاز الفني الجديد:

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المدير الفني: شريف الشمرلي

مدرب عام: أحمد مصطفى عاشور

مدرب مساعد: وليد عبد العال

مخطط أحمال: شريف السادات

طبيب: أحمد سعودي

علاج طبيعي: عبد الرحمن غانم

مدير إداري: أحمد شعلان

إداري: حسن عبد الرازق

شؤون لاعبين: سعيد أبو العلا

الزمالك فاز أيضا ببطولة الدوري المصري للكرة الطائرة بعد التغلب على الاتحاد السكندري في النهائي.

كما فاز بلقب كأس مصر للكرة الطائرة بالفوز على الأهلي.

ليجمع الزمالك بين بطولتي الكأس والدوري لأول مرة منذ 33 عاما، منذ أن فاز بالثنائية في موسم 1989.

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