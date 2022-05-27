مصطفى شلبي لـ في الجول: لعبت بالدرجة الرابعة من 4 سنوات.. وهكذا علمت بانضمامي للمنتخب

الجمعة، 27 مايو 2022 - 18:25

كتب : حامد وجدي

هدف مصطفى شلبي في الأهلي

منذ 4 سنوات كان في الدرجة الرابعة والآن أصبح مصطفى شلبي لاعبا دوليا بعد استدعاءه لقائمة منتخب مصر تحت قيادة إيهاب جلال.

وانضم جناح إنبي لمنتخب مصر لأول مرة عقب تألقه في الدوري المصري الموسم الحالي. (طالع القائمة كاملة من هنــــــــا)

وقال مصطفى شلبي لـ FilGoal.com: "من 4 سنوات لعبت في الدرجة الرابعة مع نادي مركز شباب بني مر، ثم انتقلت لبترول أسيوط".

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وأضاف "شاركت مع الفريق وساهمت في التأهل للدرجة الثانية".

وأكمل "انضممت لإنبي منذ بداية الموسم الماضي، وهذا هو الموسم الثاني لي مع الفريق".

وعن انضمامه لمنتخب مصر قال: "بالطبع أشعر بسعادة بالغة لانضمامي لمنتخب مصر، وعرفت بالأمر من وسائل التواصل الاجتماعي".

وأوضح "في إنبي أخبروني الأسبوع الماضي بتجهيز جواز السفر الخاص بي، فربما انضم لمنتخب مصر".

وأردف "طموحي أن أقدم أداءً جيدا مع المنتخب وألا يكون المعسكر الأخير لي".

وسجل شلبي (27 عاما) الموسم الجاري 6 أهداف وصنع 2 في 18 مباراة.

ومنذ انضمامه لإنبي سجل شلبي في 44 مباراة 7 أهداف وصنع 4.

ويستطيع شلبي شغل مركزي الجناح الأيسر وصانع الألعاب.

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