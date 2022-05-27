مانشستر يونايتد يعلن رحيل كافاني.. ورسالة من المهاجم

الجمعة، 27 مايو 2022 - 16:30

كتب : FilGoal

إدينسون كافاني - مانشستر يونايتد وروما

أعلن مانشستر يونايتد رحيل مهاجمه إدينسون كافاني بنهاية الموسم المنصرم وعقب انتهاء تعاقده رسميا.

إدينسون كافاني

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وبذلك يسدل المهاجم الأوروجوايائي الستار على مسيرته مع يونايتد التي امتدت لموسمين حيث سجل 19 هدفا وصنع سبعة في 59 مباراة شارك فيهم في كل البطولات.

وتحدث كافاني لموقع يونايتد الرسمي قائلا: "بكل صدق ليس لدي أي كلمات سوى الامتنان لجماهير مانشستر يونايتد على دعمهم".

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وواصل "بكل أمانة لقد أظهروا لي الاحترام منذ أول لحظة لي في النادي وأعتقد أنهم لاحظوا العمل الشاق الذي حاولت تقديمه وأن أقدم أفضل ما لدي للفريق".

وشدد "أنا ممتن للغاية وٍسأغادر النادي متأثرا بالدعم الذي أظهره لي الجمهور دائما".

وعن اللعب أمام الجمهور قال: "تمنيت تسجيل الأهداف أكثر الموسم المنصرم، أحد الأشياء التي تتركني أشعر بغصة في الحلق هي أنه حينما كنا نلعب جيدا قليلا في موسم 2020-2021 لم يكن الجمهور معنا".

وواصل كافاني "والآن عاد الجمهور للملاعب لكنني لم أتواجد كثيرا، كنت سأحب اللعب أمامهم وتسجيل الأهداف مثل الموسم قبل الماضي والاحتفال معهم فهذا أمر عظيم للمهاجم".

وأتم "لكنني أود بكل إخلاص أن أشكر الجماهير من أعماق قلبي والذين دعموني دائما وهذا هام جدا للاعب كرة القدم".

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