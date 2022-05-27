النهاية السعيدة.. فرانك كيسي يودع ميلان

كتب فرانك كيسي الفصل الأخير من مغامرته مع ميلان بعد أيام قليلة من حسم لقب الدوري الإيطالي.

كيسي أعلن رحيله عن ميلان بعدما انتهى تعاقده مع الفريق نهاية الموسم الماضي وأصبح لاعبا حرا ويحق له التفاوض دون الرجوع لناديه الصيف الحالي.

وكتب الإيفواري عبر حسابه على إنستجرام: "بعد 5 سنوات لم أستطع أن آمل في إنهاء هذه التجربة الرائعة بطريقة أفضل.. نحن أبطال إيطاليا".

وأضاف "فخور بارتداء هذا القميص المجيد ومشاركة هذه الرحلة مع زملائي الرائعين.. شكرا على كل شيء شكرا لكم جميعا".

وقضى كيسي 5 مواسم بقميص ميلان منذ انضمامه قادما من أتالانتا في 2017.

وبحسب جانليوكا دي مارزيو الصحفي الإيطالي بشبكة سكاي سبورتس فأن اللاعب خضع للفحص الطبي بمدينة لوجانو في سويسرا الأسبوع الماضي.

كما وقع لصفوف برشلونة وسيتقاضى راتبا قدره 7 ملايين يورو لمدة 4 مواسم بالإضافة لمكافآت.

وشدد الصحفي الإيطالي أن كيسي سيلعب الموسم المقبل في كامب نو.

وخاض كيسي 214 مباراة وسجل 36 هدفا بقميص الروسونيري.

طالع أيضا

حديث من حكم مصر في كأس العالم 2022 عن كيفية عمل تقنية الفيديو

رد فعل ساخر من مولر على أنباء انتقال ماني إلى بايرن

مباراة قوية للسعودية قبل كأس العالم 2022

مفاجأة في اختيارات فان دايك لفريقه الخماسي

انتقاد من تاكيس للحكام