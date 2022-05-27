NBA – جولدن ستيت بطل الغرب ويتأهل لنهائي البطولة بالفوز على دالاس

الجمعة، 27 مايو 2022 - 15:59

كتب : عمرو عبد المنعم

جولدن ستيت واريورز NBA

تأهل جولدن ستيت واريورز إلى نهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA بعدما أنهى سلسلة نهائي القسم الغربي أمام دالاس مافريكس بنتيجة 4-1.

وتوج جولدن ستيت بلقب بطل القسم الغربي في NBA للمرة السادسة خلال آخر 8 مواسم من البطولة.

وفاز جولدن ستيت على دالاس بنتيجة 120-110، ليكون الانتصار الرابع للمحاربين ويحسم الفريق الأصفر السلسلة لصالحه أمام رفاق النجم السلوفيني لوكا دونشيتش.

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وتألق كلاي تومسون نجم جولدن ستيت في المباراة وسجل 32 نقطة، من بينها 8 تسديدات ثلاثية.

وحصد ستيفن كيري نجم جولدن ستيت جائزة أفضل لاعب في سلسلة نهائي القسم الغربي، وهي الجائزة التي تقدم لأول مرة هذا الموسم.

ويتنظر جولدن ستيت في نهائي البطولة الفائز من بوسطن سيلتيكس وميامي هيت في نهائي القسم الشرقي.

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