كادينا سير: التشاؤم يجبر بنزيمة على قرار قبل مواجهة ليفربول

الجمعة، 27 مايو 2022 - 15:07

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - مانشستر سيتي وريال مدريد

يؤمن كريم بنزيمة نجم ريال مدريد بالتشاؤم والتفاؤل قبل مواجهة فريقه المرتقبة أمام ليفربول.

ريال مدريد كان قد أعلن عن ظهور كريم بنزيمة في المؤتمر الأخير قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.

بنزيمة فضل عدم الظهور في المؤتمر الصحفي اليوم بسبب التشاؤم بحسب ما أوضح ميجيل آنخل دياز صحفي إذاعة كادينا سير الإسبانية.

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وأوضح دياز أن آخر مرة تحدث فيها بنزيمة بالمؤتمر الصحفي قبل مباراة الذهاب أمام باريس سان جيرمان، خسر ريال مدريد ما دفعه لعدم الظهور قبل مواجهة ليفربول.

وفاز باريس سان جيرمان على ريال مدريد بهدف قاتل ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن يقود بنزيمة فريقه الملكي للفوز إيابا 3-1 ليتأهل بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

ويستضيف ملعب "سان دوني" مباراة ليفربول ضد ريال مدريد، السبت ضمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويدخل ريال مدريد نهائي دوري الأبطال بعدما حقق لقب الدوري الإسباني قبل عدة جولات من نهايته.

بينما يلعب ليفربول نهائي البطولة وهو متوج بلقبي كأس رابطة المحترفين وكأس إنجلترا.

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