مبابي بعد التجديد: قصتي مع سان جيرمان لم تنته.. وهذا ما يميز الخليفي

قال كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان إن قصته مع ناديه لم تنته بعد وإن التجديد له هو بدافع الحب له ولبلده فرنسا وللجماهير.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وجدد مبابي تعاقده مع سان جيرمان لثلاث سنوات بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى ريال مدريد.

وتحدث مبابي لشبكة "بي إن سبورتس" قائلا: "قصتي هنا لم تنته بعد والتجديد عربون محبة وعرفان للنادي ولبلدي ولكل جماهير باريس وسعيد جدا بالاستمرار هنا لثلاث سنوات مقبلة".

وواصل "تحدثت عن صبر الرئيس ناصر الخليفي لأنه بذل الكثير من الجهد ودائما ما كان بجانبي مع عائلتي منذ قدومي للفريق وحضوره في التجديد واتسم بالصبر".

وواصل "وخلال المفاوضات أولى اهتماما كبيرا بي وبعائلتي وتصرف بالكثير من النبل وهذا هو الأهم".

وكشف مبابي عن طلب من النادي عقب تجديده التعاقد وأوضح "كانت لحظة مميزة فقد طلب النادي مني ألا أخبر اللاعبين لتكون مفاجأة للجميع أعتقد أنها أعجبت الجميع واستمتعت بها كثيرا".

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