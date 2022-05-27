الخليفي: بقاء مبابي في باريس أمر هام لفرنسا.. ودليل على إيمانه بمشروعنا

الجمعة، 27 مايو 2022 - 14:18

كتب : FilGoal

مبابي - ناصر الخليفي - باريس سان جيرمان

قال ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان إن تجديد كيليان مبابي لتعاقده مع الفريق هو دليل على إيمانه بمشروع النادي مؤكدا إنه أمر هام لفرنسا.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وجدد مبابي تعاقده مع سان جيرمان لثلاث سنوات بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى ريال مدريد.

وتحدث ناصر الخليفي لشبكة "بي إن سبورتس" قائلا: "فخور جدا وسعيد بتجديد تعاقد مبابي الذي يعد أفضل لاعب في العالم حاليا وهذا أمر هام للنادي ومشروعنا وفي ظل تمديد تعاقده رغم كونه حرا هو إيمانه بمشروعنا وأهدافنا الرياضية وهذا هو الأهم بالنسبة له ولنا".

أخبار متعلقة
كورتوا: أستطيع تسديد ركلة ترجيح ضد ليفربول إن احتجنا لذلك دورتموند يواصل هوايته في اصطياد مواهب بريميرليج رد فعل ساخر من مولر على أنباء انتقال ماني إلى بايرن

وواصل "بقاء مبابي هام للنادي وللمشجعين في فرنسا والدوري وكل النوادي ولفرنسا عامة لأن قيمته في العالم كبيرة جدا يجب إدراك ذلك وهذا هام أيضا لتطوير الدوري الفرنسي".

وأردف "فهدفنا أن نصبح أحد أقوى الدوريات في العالم اليوم مستوى الدوري جيد ونحن قادمون لنصبح أقوى".

وأكمل "أؤمن بمشروعنا وأهدافنا ولدي ثقة في كيليان وفي عائلته لأن عائلته بدورها تؤمن بمشروعنا وهذا هو الأمر الأهم وهذه الثقة هي التي بنيناها خلال خمس سنوات سابقة وهذه الثقة هي التي جعلتني أؤمن ببقائه وعدم رحيله".

طالع أيضا

حديث من حكم مصر في كأس العالم 2022 عن كيفية عمل تقنية الفيديو

رد فعل ساخر من مولر على أنباء انتقال ماني إلى بايرن

مباراة قوية للسعودية قبل كأس العالم 2022

مفاجأة في اختيارات فان دايك لفريقه الخماسي

انتقاد من تاكيس للحكام

ناصر الخليفي مبابي
نرشح لكم
مانشستر يونايتد يعلن رحيل كافاني.. ورسالة من المهاجم النهاية السعيدة.. فرانك كيسي يودع ميلان كادينا سير: التشاؤم يجبر بنزيمة على قرار قبل مواجهة ليفربول مبابي بعد التجديد: قصتي مع سان جيرمان لم تنته.. وهذا ما يميز الخليفي دورتموند يواصل هوايته في اصطياد مواهب بريميرليج كورتوا: أستطيع تسديد ركلة ترجيح ضد ليفربول إن احتجنا لذلك رد فعل ساخر من مولر على أنباء انتقال ماني إلى بايرن ميسي غاضب من رئيس برشلونة
أخر الأخبار
مانشستر يونايتد يعلن رحيل كافاني.. ورسالة من المهاجم 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
النهاية السعيدة.. فرانك كيسي يودع ميلان 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
NBA – جولدن ستيت بطل الغرب ويتأهل لنهائي البطولة بالفوز على دالاس 33 دقيقة | رياضات أخرى
هل تعرف مشوار الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2008 جيدا؟ اختبر نفسك 59 دقيقة | كويز في الجول
اختبر معلوماتك عن تاريخ محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا ساعة | كويز في الجول
كادينا سير: التشاؤم يجبر بنزيمة على قرار قبل مواجهة ليفربول ساعة | دوري أبطال أوروبا
مبابي بعد التجديد: قصتي مع سان جيرمان لم تنته.. وهذا ما يميز الخليفي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الخليفي: بقاء مبابي في باريس أمر هام لفرنسا.. ودليل على إيمانه بمشروعنا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت حسم الدوري - سيتي (3) - (2) فيلا.. ليفربول (3) - (1) ولفز.. الأرزق بطلا للبريميرليج 2 بالاشتراك مع سون.. صلاح يحصل على الحذاء الذهبي الثالث ويجاور أساطير الدوري الإنجليزي 3 انتهى صراع الأبطال - نورويتش (0) (5) توتنام.. أرسنال (5) (1) إيفرتون 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: حكم المحكمة الرياضية؟ توقعنا القرار.. وانتهى وقت الكلام