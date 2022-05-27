دورتموند يواصل هوايته في اصطياد مواهب بريميرليج

الجمعة، 27 مايو 2022 - 13:58

كتب : FilGoal

جايدن براف

يواصل بروسيا دورتموند استراتيجيته في التعاقد مع المواهب الشابة والعمل تطويرها ومن ثم بيعها والحصول على مقابل مادي ضخم وخاصة من الدوري الإنجليزي.

وأعلن دورتموند تعاقده مع موهبة جديدة من الدوري الإنجليزي وهو جايدن براف لاعب مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر.

وأوضح النادي الألماني أن اللاعب الشاب صاحب الـ19 عاما وقع على عقدا مدته 3 سنوات حتى عام 2025.

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وصيف الدوري الألماني تعاقد مع الجناح الهولندي الذي لعب معارا لصفوف أودينيزي لمدة 6 أشهر موسم (2020-2021) وشارك خلال 4 مباريات مع الفريق الأول في الدوري الإيطالي وسجل هدفا.

ولعب براف مع فريق الرديف لمانشستر سيتي خلال الموسم الماضي (2021-2022) وشارك خلال 42 مباراة سجل 12 هدف وصنع 4 آخرين.

دورتموند سبق وتعاقد مع جادون سانشو صيف 2017 قادما من مانشستر سيتي مقابل 5 مليون يورو ووافق على رحيله على يونايتد بداية الموسم الجاري مقابل نحو 100 مليون يورو.

دورتموند كرر تجربة سانشو مع جود بيلينجهام القادم من برمنجهام سيتي صيف 2020 وشارك خلال الموسم الحالي في 44 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 14.

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