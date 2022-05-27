كورتوا: أستطيع تسديد ركلة ترجيح ضد ليفربول إن احتجنا لذلك

الجمعة، 27 مايو 2022 - 13:45

كتب : FilGoal

تيبو كورتوا

لا يشعر ثيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد بالقلق إن احتاجه فريقه لتسديد ركلة ترجيح أمام ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا حال نهاية المباراة بالتعادل.

تيبو كورتوا

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وتحدث كورتوا قائلا: "أتذكر في إحدى المرات في الجولة التحضيرية مع تشيلسي سجلت ركلة ضد باريس سان جيرمان، وضد أرسنال في الدرع الخيرية لم أسجل".

وواصل "أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي آنذاك وضعني في ذلك المكان لأنه يعرف أنني أستطيع التسديد جيدا، لكن بالتأكيد الوقوف على نقطة الجزاء في لحظة هامة هو أمر مختلف".

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وشدد الحارس البلجيكي "لن أكون من أول الخمسة المسددين بالتأكيد لكن بعد ذلك ربما إن احتاجني الفريق أو أصبح إجباريا أن أسديد فلن أشعر بالخوف إنها لحظة للتألق".

وواصل "فزنا بركلات الترجيح ضد أتليتكو مدريد في كأس السوبر الأوروبي قبل عدة سنوات حيث تصديت لركلة والموسم الحالي تصديت لركلتين".

وأتم كورتوا "أقوم بدراسة المسددين وضد تشيلسي كان هناك ركلتين ودرستهم، أنت ترى التشابهات، وأتمنى ألا نصل لتلك النقطة بالتأكيد لكن لو حدث سأكون مستعدا".

ويقام نهائي دوري أبطال أوروبا غدا السبت في استاد دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس.

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