ميسي غاضب من رئيس برشلونة

يشعر ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الحالي وبرشلونة السابق بالغضب من جوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني بسبب كثرة حديثه عنه.

ليونيل ميسي النادي : باريس سان جيرمان

ووفقا لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية وموقع "سبورت" الإسباني فإن ميسي يشعر بالغضب جراء حديث لابورتا عنه كل فترة بعدما رحل مجانا من البلوجرانا.

وأوضحت التقارير أن خورخي ميسي والد ليونيل اتصل بلابورتا قبل عدة أشهر مطالبا إياه بالتوقف عن الحديث عن نجله.

ولم يستطع برشلونة تجديد تعاقد ميسي بسبب الأزمة المالية ولوائح الليجا التي تضع حدا للإنفاق.

وتوج ميسي بلقب الدوري الفرنسي مع سان جيرمان خلال الموسم الجاري وودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 على يد ريال مدريد.

وسجل ميسي 11 هدفا وصنع 14 آخرين في 34 مباراة شارك فيها مع سان جيرمان خلال الموسم المنصرم.

طالع أيضا

موقف شيكابالا والمثلوثي من مواجهة الإسماعيلي

أزمة جديدة بين الأهلي والاتحاد الإفريقي

موهبة ليفربول: سنساعد صلاح على الانتقام من ريال مدريد

موعد مباراة الأهلي والوداد.. القنوات الناقلة والمعلق

الكشف عن موقف الزمالك من قضايا فيفا وحقيقة توقيع عقوبات