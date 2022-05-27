ماني يتحدث عن الانتقام من ريال مدريد.. وماذا لو طلب بيريز التعاقد معه؟

يرى ساديو ماني نجم ليفربول أنه يعيش الموسم الأفضل له في مسيرته مع كرة القدم وذلك قبل ساعات من مواجهة ريال مدريد.

ويستضيف ملعب "سان دوني" مباراة ليفربول ضد ريال مدريد، السبت ضمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال ماني في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "أعتقد أنه الموسم الأفضل لأني فزت بأهم لقب في مسيرتي وهو كأس أفريقيا 2022، ما يعطيني المزيد من القوة للتحديات التالية مثل دوري أبطال أوروبا".

وأضاف "لا أركز كم مرة فاز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، الأهم بالنسبة لي ما سيحدث يوم السبت، إنها أهم مباراة لنا في الموسم".

وعن الانتقام من ريال مدريد قال: "لا أعتبر الأمر كذلك، ريال مدريد فاز في كييف لأنهم يستحقون ذلك ولأنهم كانوا الفريق الأفضل. أعتقد أنني والفريق نسينا بالفعل".

وواصل " مرت أربع سنوات حتى الآن وأعتقد أن لدينا المزيد من الخبرة والجودة العالية في الفريق ونعرف كيف نلعب هذه المباريات وأعتقد أن ذلك سيساعدنا على التركيز على مباراة السبت".

وكان محمد صلاح لاعب ليفربول الآخر قد صرح قبل مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عن رغبته في مواجهة النادي الإسباني.

وأعلن صلاح رغبته في مواجهة ريال مدريد بسبب خسارة نهائي دوري الأبطال أمامهم في 2018.

ورد ماني عن موقفه في حال طلب فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الحصول على توقيعه قائلا: " لأكون صادقا أنا أركز بشدة على دوري أبطال أوروبا، وهو أهم شيء بالنسبة لي ولجماهير ليفربول".

وتابع "أنا ولاعبي ليفربول نريد الفوز بكل الألقاب الممكنة. الفوز بدوري أبطال أوروبا سيكون مميزا بالنسبة لي ولزملائي في الفريق، وبالطبع سأكون أسعد لاعب في العالم إذا أتيحت لي فرصة الحصول على الكرة الذهبية".

وينتهي عقد ماني مع ليفربول في يونيو 2023 ويسعى الطرفان للتوصل لاتفاق لتمديده.

وشارك ماني في 41 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، سجل خلالها 18 هدفا وصنع 2 آخرين.

صاحب الـ30 عاما قاد منتخب بلاده للفوز بلقب كاس أمم أفريقيا بداية العام الجاري على حساب المنتخب المصري بركلات الترجيح.

وتاهل ماني رفقة المنتخب السنغالي لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر بالسيناريو ذاته على حساب رفقاء محمد صلاح.

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