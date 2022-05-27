مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27-5-2022 والقنوات الناقلة.. مباراتان بالدوري

الجمعة، 27 مايو 2022 - 10:38

كتب : FilGoal

فاركو ضد الجونة

يشهد اليوم الجمعة إقامة مباراتين بالدوري المصري ضمن الجولة 21 من المسابقة.

ففي تمام السادسة مساء يواجه الجونة منافسه الاتحاد السكندري.

وتنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

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وعبر قناة "أون تايم سبورتس 2" وفي تمام التاسعة مساء، سيواجه مصر للمقاصة منافسه فاركو.

وفي الدوري السعودي سيواجه الرائد منافسه الشباب في تمام العاشرة الثامنة مساء.

وتنقل المباراة عبر قناة "إس إس سي سبورت 1".

أما عبر قناة "إس إس سي سبورت 5" سيواجه الحزم منافسه الباطن.

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