قبل مواجهة تونس.. بيريزو يتولى قيادة تشيلي خلفا لـ لاسارتي

الجمعة، 27 مايو 2022 - 00:12

كتب : FilGoal

ادواردو بيريزو‎

أعلن اتحاد تشيلي لكرة القدم عن إسناد مهمة تدريب المنتخب للمدرب الأرجنتيني إدواردو بيريزو.

جاء ذلك خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي مدرب الأهلي السابق، والذي أقيل عقب الفشل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وسيتم تقديم المدرب الجديد في مؤتمر صحفي يوم الإثنين الموافق 30 مايو.

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وبدأ بيريزو مسيرته التدريبية كمدرب مساعد في منتخب تشيلي بين عامي 2007 و2010.

بعد ذلك اتجه البالغ من العمر 52 عاما إلى الأندية، ليقود إستوديانتس الأرجنتيني عام 2011، ثم أوهيجينز التشيلي بين 2011 و2014.

ظهر اسم بيريزو على الساحة الأوروبية عبر بوابة الدوري الإسباني، حيث تولى قيادة سيلتا فيجو بين 2014 و2017.

ومنه انتقل إلى إشبيلية لوقت قصير في عام 2017، ثم أتلتيك بلباو في 2018، ليعود مرة أخرى إلى أمريكا اللاتينية في قيادة منتخب باراجواي بين 2019 و2021.

وأخفق منتخب تشيلي في التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر، بعد حلوله سابعا بـ 19 نقطة فقط من 18 مباراة، بفارق 5 نقاط عن منتخب بيرو الذي تأهل إلى الملحق في المركز الخامس، وبفارق 7 نقاط عن الإكوادور الرابع آخر المتأهلين مباشرة.

وتأتي خطوة تولي بيريزو لقيادة تشيلي قبل الأجندة الدولية المقبلة، التي سيلاقي خلالها كوريا الجنوبية في السادس من يونيو، ثم تونس في العاشر من الشهر ذاته، بنصف نهائي كأس كيرين الودية، التي يشارك بها منتخبي اليابان وغانا أيضا.

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منتخب تشيلي إدواردو بيريزو مارتن لاسارتي
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