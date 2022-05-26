الرحلة مستمرة.. رينارد يقود المنتخب السعودي حتى 2027

الخميس، 26 مايو 2022 - 23:58

كتب : FilGoal

هيرفي رينارد

يواصل المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مغامرته مع منتخب المملكة العربية السعودية حتى عام 2027 وفقا لما أعلنه الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وتولى رينارد تدريب المنتخب السعودي في يوليو 2019 خلفا للأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر تويتر، تجديد تعاقده مع رينارد بشكل رسمي حتى عام 2027.

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رينارد قاد المنتخب السعودي للتأهل إلى كأس العالم 2022، للمرة السادسة في تاريخه، متصدرًا مجموعته في التصفيات الآسيوية برصيد 23 نقطة.

وأسفرت القرعة التي أقيمت في قطر، عن وقوع الأخضر مع كل من الأرجنتين، والمكسيك، وبولندا، ضمن المجموعة الثالثة للبطولة التي ستقام نهاية العام الجاري.

منتخب السعودية يبدأ مشواره في كأس العالم 2022 بمواجهة نظيره الأرجنتيني في الـ22 من نوفمبر المقبل على ملعب لوسيل.

وسيخوض المنتخب السعودي مواجهته الثانية أمام بولندا على ملعب المدينة التعليمية، في الـ26 من الشهر ذاته، فيما يختتم مشوار دور المجموعات في الـ 30 من الشهر ذاته بلقاء نظيره المكسيكي على ملعب لوسيل.

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