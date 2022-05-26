للمرة الأولى في تاريخه.. سيفاس سبور بطل كأس تركيا

توج سيفاس سبور بطلا لكأس تركيا بالفوز على قيصري سبور بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أتاتورك الأوليمبي.

وامتدت المباراة إلى الوقت الإضافي، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

تقدم قيصري سبور بهدف رمضان سيفيليك في الدقيقة 33.

وتعادل سيفاس سبور بهدف آرون أبيدانجويفي الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 95، تقدم سيفاس سبور للمرة الأولى بواسطة ماكس جرادل، فيما تعادل إيلهان بارلاك في الدقيقة 107.

وأخيرا سجل موسى كوناتي هدف الفوز في الدقيقة 113.

بذلك يتوج سيفاس سبور بكأس تركيا للمرة الأولى في تاريخه، من أول مشاركة له في النهائي.

وتساوى سيفاس مع قيصري سبور الذي حقق اللقب من نهائيه الأول عام 2008، قبل أن يخسر النهائي الثاني له عام 2022.

ويحتل جالاتا سراي الصدارة التاريخية لأبطال كأس تركيا بـ 18 لقبا، يليه بشكتاش برصيد 10 ألقاب.

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