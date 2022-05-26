للمرة الأولى في تاريخه.. سيفاس سبور بطل كأس تركيا

الخميس، 26 مايو 2022 - 22:51

كتب : FilGoal

موسى كوناتي - سيفاس سبور

توج سيفاس سبور بطلا لكأس تركيا بالفوز على قيصري سبور بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أتاتورك الأوليمبي.

وامتدت المباراة إلى الوقت الإضافي، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

تقدم قيصري سبور بهدف رمضان سيفيليك في الدقيقة 33.

أخبار متعلقة
"ميجا هاتريك" تاريخية منها هدف أسطوري لـ بالوتيلي في الدوري التركي إلى دوري المؤتمر.. تريزيجيه ورفاقه يفسدون احتفالية بطل الدوري التركي الدوري التركي - كوكا ينهي مشواره مع كونيا سبور بالتعادل مع بيشكتاش

وتعادل سيفاس سبور بهدف آرون أبيدانجويفي الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 95، تقدم سيفاس سبور للمرة الأولى بواسطة ماكس جرادل، فيما تعادل إيلهان بارلاك في الدقيقة 107.

وأخيرا سجل موسى كوناتي هدف الفوز في الدقيقة 113.

بذلك يتوج سيفاس سبور بكأس تركيا للمرة الأولى في تاريخه، من أول مشاركة له في النهائي.

وتساوى سيفاس مع قيصري سبور الذي حقق اللقب من نهائيه الأول عام 2008، قبل أن يخسر النهائي الثاني له عام 2022.

ويحتل جالاتا سراي الصدارة التاريخية لأبطال كأس تركيا بـ 18 لقبا، يليه بشكتاش برصيد 10 ألقاب.

طالع أيضا

موقف شيكابالا والمثلوثي من مواجهة الإسماعيلي

أزمة جديدة بين الأهلي والاتحاد الإفريقي

موهبة ليفربول: سنساعد صلاح على الانتقام من ريال مدريد

موعد مباراة الأهلي والوداد.. القنوات الناقلة والمعلق

الكشف عن موقف الزمالك من قضايا فيفا وحقيقة توقيع عقوبات

قيصري سبور سيفاس سبور كأس تركيا
نرشح لكم
أنتويرب البلجيكي يتعاقد مع فان بوميل بفرمان من أوفرمارس فان دايك يتحدث عن الاستفادة من غيابه لأسبوعين تقرير: ديمبيلي يرفض عرض برشلونة الأخير.. وشكوك حول الانضمام إلى باريس سمولينج: لقب المؤتمر الأوروبي يعني الكثير لروما برشلونة يتخلى عن موهبته الشابة اختبر معلوماتك عن فوز ريال مدريد بلقب أوروبا العاشر اختبر معلوماتك عن نهائي دوري أبطال 2005 بين ليفربول وميلان رسالة إلى نفسي الصغيرة.. معاناة ميليتاو من البداية حتى وصوله لـ نهائي الأبطال مع ريال مدريد
أخر الأخبار
مؤتمر تاكيس: محبط من الحكام والمنافسين.. وأعمل على حل أزمة بيراميدز 25 دقيقة | الكرة المصرية
قبل مواجهة تونس.. بيريزو يتولى قيادة تشيلي خلفا لـ لاسارتي 45 دقيقة | أمريكا
الرحلة مستمرة.. رينارد يقود المنتخب السعودي حتى 2027 ساعة | الوطن العربي
فيوتشر يكشف تشخيص إصابة عمر كمال أمام بيراميدز ساعة | الكرة المصرية
بيراميدز يواصل رفض الصدارة.. ويكتفي بالتعادل مع فيوتشر ساعة | الكرة المصرية
مران الأهلي – محاضرة من موسيماني.. وتدريبات بدنية ساعة | الكرة الإفريقية
للمرة الأولى في تاريخه.. سيفاس سبور بطل كأس تركيا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
استدعاء معلول والجزيري لقائمة تونس 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت حسم الدوري - سيتي (3) - (2) فيلا.. ليفربول (3) - (1) ولفز.. الأرزق بطلا للبريميرليج 2 بالاشتراك مع سون.. صلاح يحصل على الحذاء الذهبي الثالث ويجاور أساطير الدوري الإنجليزي 3 انتهى صراع الأبطال - نورويتش (0) (5) توتنام.. أرسنال (5) (1) إيفرتون 4 كلوب يكشف مدى جاهزية صلاح قبل مواجهة ولفرهامبتون