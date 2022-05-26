كريم ذكري: السكوت لم يكن ضعفا بل محاولة لإنقاذ المصري.. الخطة يجب تغييرها بالكامل

الخميس، 26 مايو 2022 - 21:51

كتب : FilGoal

المصري - غزل المحلة

تحدث كريم ذكري مدير الكرة بالنادي المصري عقب خسارة الفريق أمام البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر.

وقال ذكري في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2 عقب المباراة: "حذرت وقلت أكثر من مرة إن الوضع خطير والجدول صعب ولا توجد مباراة سهلة".

وأضاف "مع احترامي للجميع، الخطة التي يسير عليها المصري يجب أن تتغير بكل ترتيباتها".

أخبار متعلقة
البنك الأهلي يزيد متاعب المصري بثلاثية المصري لـ في الجول: معين الشعباني باق في منصبه في بيان رسمي.. طلب من المصري لـ اتحاد الكرة بسبب الأخطاء التحكيمية

وأوضح "اليوم أنا هنا وقد لا أكون هنا غدا، ولكن يجب أن يتم صرف المكافآت القديمة كحافز للاعبين".

وتابع "يجب أن يتم تحفيز اللاعبين ووضع نظام ثواب وعقاب. لا أحد ينظر لكم المشاكل التي يتم حلها داخل المصري".

وواصل ذكري "إذا خرجت مشكلة للعلن، فهناك 10 تم حلهم أمامها. الوضع صعب للغاية".

وأردف مدير الكرة "الأمور صعبة. كلام معين الشعباني وحده لن يفيد وكلامي لن يفيد وحده أيضا، يجب أن يكون هناك دعم من الجميع".

وعن مستقبل الجهاز الفني قال ذكري: "من الوارد في الساعات المقبلة أن يتم التفكير في أشياء عدة. تحملنا كثيرا. السكوت لم يكن ضعفا بل محاولة لحل المشاكل".

وتابع "في وقت من الأوقات كان يمكنني أن أتحدث علنا وأدير ظهري لبيتي وأرحل ولكن هذا ليس حلا ولن يفيد المصري".

واختتم "دائما كنا نحاول حل المشاكل ولكن هناك أشياء تخرج عن أيدينا، وهناك تقصير من اللاعبين".

ويحتل المصري المركز الثالث عشر بـ 20 نقطة، بفارق نقطتين عن منطقة الهبوط.

طالع أيضا

موقف شيكابالا والمثلوثي من مواجهة الإسماعيلي

أزمة جديدة بين الأهلي والاتحاد الإفريقي

موهبة ليفربول: سنساعد صلاح على الانتقام من ريال مدريد

موعد مباراة الأهلي والوداد.. القنوات الناقلة والمعلق

الكشف عن موقف الزمالك من قضايا فيفا وحقيقة توقيع عقوبات

كريم ذكري المصري الدوري المصري
نرشح لكم
مصدر من الأهلي لـ في الجول: حكم المحكمة الرياضية؟ توقعنا القرار.. وانتهى وقت الكلام البنك الأهلي يزيد متاعب المصري بثلاثية مباشر الدوري المصري – بيراميدز (0) - (0) فيوتشر.. هجوم متبادل خبر في الجول – موقف شيكابالا والمثلوثي من مواجهة الإسماعيلي.. وجديد إصابة طارق حامد انتهت في الدوري - المصري (1) - (3) البنك الأهلي.. انتصار الضيوف أزمة جديدة.. اعتراض من الأهلي على المكان المخصص لجماهيره في مواجهة الوداد سفير مصر في المغرب يكشف نبأ سعيدا لجمهور الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي مع الوداد.. القنوات الناقلة والمعلق والحكم
أخر الأخبار
ريال مدريد × ليفربول.. القمة التي لا تعني شيئا 23 دقيقة | تقرير في الجول
كريم ذكري: السكوت لم يكن ضعفا بل محاولة لإنقاذ المصري.. الخطة يجب تغييرها بالكامل 28 دقيقة | الكرة المصرية
ميندي: شعرنا بالسرقة بعد تعطل الفيديو ضد مصر في القاهرة.. وتعلمنا من سيناريو إيطاليا 43 دقيقة | الكرة الإفريقية
مصدر من الأهلي لـ في الجول: حكم المحكمة الرياضية؟ توقعنا القرار.. وانتهى وقت الكلام ساعة | الكرة الإفريقية
البنك الأهلي يزيد متاعب المصري بثلاثية ساعة | الكرة المصرية
كاف يعلن رفض المحكمة الرياضية لطلب الأهلي بتأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري المصري – بيراميدز (0) - (0) فيوتشر.. هجوم متبادل ساعة | الكرة المصرية
كرة يد – قرعة كأس أمم إفريقيا.. مصر مع المغرب والكاميرون ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت حسم الدوري - سيتي (3) - (2) فيلا.. ليفربول (3) - (1) ولفز.. الأرزق بطلا للبريميرليج 2 بالاشتراك مع سون.. صلاح يحصل على الحذاء الذهبي الثالث ويجاور أساطير الدوري الإنجليزي 3 انتهى صراع الأبطال - نورويتش (0) (5) توتنام.. أرسنال (5) (1) إيفرتون 4 كلوب يكشف مدى جاهزية صلاح قبل مواجهة ولفرهامبتون