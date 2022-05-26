البنك الأهلي يزيد متاعب المصري بثلاثية

الخميس، 26 مايو 2022 - 20:57

كتب : FilGoal

المصري - غزل المحلة

زاد البنك الأهلي من متاعب النادي المصري وكبده الهزيمة الرابعة خلال آخر 5 مواجهات بمنافسات الدوري.

وفاز البنك الأهلي على المصري 3-1 خلال المباراة المؤجلة من الجولة الـ15 التي استضافها استاد برج العرب.

وسجل للبنك الأهلي كريم بامبو (هدفين) وناصر منسي (هدف) فيما أحرز فريد شوقي هدف المصري الوحيد.

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أحداث المباراة

المصري بدأ المباراة بضغط هجومي على مرمى المصري عن طريق رأسية عمرو مرعي وتسديدة قوية من محمد عنتر.

رد البنك الأهلي لم يتأخر وأهدر ناصر منسي فرصة تسجيل الهدف الأول بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

كريم بامبو نجح في ترجمة عرضية موسى دياوارا وسجل الهدف الأول للبنك الأهلي في الدقيقة 25.

وألغى حكم اللقاء هدف محمد عنتر لاعب المصري بسبب وقوع عمرو مرعي في موقف التسلل منذ بداية الهجمة.

المصري واصل هجومه مع بداية الشوط الثاني وأهدى أحمد الشيخ تمريرة لفريد شوقي الذي سدد بقوة في شباك البنك الأهلي بالدقيقة 49.

عمرو مرعي أضاع فرصة تسجيل الهدف الثاني بعدما حول عرضية احمد الشيخ بضربة رأسية مرت بجوار مرمى البنك الأهلي.

البنك الأهلي رد على هجوم المصري بعرضية خطيرة من يعقوبو ترجمها إلى هدف برأسية متقنة في الدقيقة 72.

المصري كثف محاولاته بحثا عن تعديل النتيجة لكن عمرو مرعي وجريندو واصلا إهدار الفرص امام مرمى الزنفلي.

ومن هجمة مرتدة منظمة تبادل ناصر منسي وكريم بامبو الكرة ليحولها الأخير إلى هدف ثالث في شباك المصري في الدقيقة 79.

وطالب عمرو مرعي بالحصول على ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة لكن محمد عادل حكم المباراة أشار إلى استئناف اللعب.

البنك الأهلي رفع رصيده إلى النقطة 29 في المركز السادس فيما توقف المصري عند 20 نقطة بالمركز الـ13.

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