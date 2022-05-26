كرة يد – قرعة كأس أمم إفريقيا.. مصر مع المغرب والكاميرون

أسفرت قرعة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى بجوار كل من المغرب والكاميرون.

وتقام بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد في مصر في الفترة ما بين 9 لـ19 يوليو المقبل.

وستقام البطولة على صالتي حسن مصطفى وأكتوبر الدولية لانشغال استاد القاهرة ببطولة العالم للسلاح.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى

مصر- المغرب- الكاميرون

المجموعة الثانية

الجزائر- الجابون- غينيا- كينيا

المجموعة الثالثة

تونس- الرأس الأخضر- نيجيريا

المجموعة الرابعة

أنجولا- الكونغو الديمقراطية- السنغال- زامبيا

ويتأهل أول 5 منتخبات في البطولة إلى كأس العالم 2023 الذي سيقام في السويد وبولندا في شهر يناير المقبل.

وشارك في سحب مراسم القرعة لاعبو منتخب مصر أحمد الأحمر وإبراهيم المصري ويحيى الدرع وكريم هنداوي "كاتونجا" وأحمد عادل.

واختار منتخب مصر أن تكون مباراته الافتتاحية في البطولة ضد الكاميرون.

وتوج منتخب مصر باللقب سبع مرات كان آخرهم نسخة 2020.

فيما يعد منتخب تونس أكثر المتوجين بها بواقع 10 مرات.

طريق البطولة

وسيتأهل من كل مجموعة الأول والثاني إلى ربع النهائي والذي ستكون مواجهاته كالتالي:

أول المجموعة الأولي مع ثاني المجموعة الثانية

أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولي

أول المجموعة الثالثة مع ثاني المجموعة الرابعة

أول المجموعة الرابعة مع ثاني المجموعة الثالثة

مباريات قبل النهائي

الفائز في ربع النهائي رقم 1 مع المنتصر في ربع النهائي رقم 3

الفائز في ربع النهائي رقم 2 مع المنتصر في ربع النهائي رقم 4

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