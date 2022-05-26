كرة يد – قرعة كأس أمم إفريقيا.. مصر مع المغرب والكاميرون

الخميس، 26 مايو 2022 - 20:43

كتب : أحمد الخولي

منتخب مصر - كرة يد

أسفرت قرعة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى بجوار كل من المغرب والكاميرون.

وتقام بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد في مصر في الفترة ما بين 9 لـ19 يوليو المقبل.

وستقام البطولة على صالتي حسن مصطفى وأكتوبر الدولية لانشغال استاد القاهرة ببطولة العالم للسلاح.

أخبار متعلقة
خبر في الجول – موقف شيكابالا والمثلوثي من مواجهة الإسماعيلي.. وجديد إصابة طارق حامد هل يأتي مارش برجاله؟ ليدز يونايتد يعلن صفقته الصيفية الأولى هل تعرف مشوار الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2005 جيدا؟ اختبر نفسك

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى

مصر- المغرب- الكاميرون

المجموعة الثانية

الجزائر- الجابون- غينيا- كينيا

المجموعة الثالثة

تونس- الرأس الأخضر- نيجيريا

المجموعة الرابعة

أنجولا- الكونغو الديمقراطية- السنغال- زامبيا

ويتأهل أول 5 منتخبات في البطولة إلى كأس العالم 2023 الذي سيقام في السويد وبولندا في شهر يناير المقبل.

وشارك في سحب مراسم القرعة لاعبو منتخب مصر أحمد الأحمر وإبراهيم المصري ويحيى الدرع وكريم هنداوي "كاتونجا" وأحمد عادل.

واختار منتخب مصر أن تكون مباراته الافتتاحية في البطولة ضد الكاميرون.

وتوج منتخب مصر باللقب سبع مرات كان آخرهم نسخة 2020.

فيما يعد منتخب تونس أكثر المتوجين بها بواقع 10 مرات.

طريق البطولة

وسيتأهل من كل مجموعة الأول والثاني إلى ربع النهائي والذي ستكون مواجهاته كالتالي:

أول المجموعة الأولي مع ثاني المجموعة الثانية

أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولي

أول المجموعة الثالثة مع ثاني المجموعة الرابعة

أول المجموعة الرابعة مع ثاني المجموعة الثالثة

مباريات قبل النهائي

الفائز في ربع النهائي رقم 1 مع المنتصر في ربع النهائي رقم 3

الفائز في ربع النهائي رقم 2 مع المنتصر في ربع النهائي رقم 4

طالع أيضا

موقف شيكابالا والمثلوثي من مواجهة الإسماعيلي

أزمة جديدة بين الأهلي والاتحاد الإفريقي

موهبة ليفربول: سنساعد صلاح على الانتقام من ريال مدريد

موعد مباراة الأهلي والوداد.. القنوات الناقلة والمعلق

الكشف عن موقف الزمالك من قضايا فيفا وحقيقة توقيع عقوبات

كرة يد منتخب مصر كأس أمم إفريقيا لكرة اليد
نرشح لكم
كرة يد – محمد سند ينافس على جائزتين بالدوري الفرنسي كرة يد - مروة عيد تحصد هدافة الدوري الفرنسي وترشيحها لجائزة أفضل لاعبة في الموسم كرة يد - 14 منتخبا مشاركا في أمم إفريقيا.. وموعد القرعة أحمد مرتضى: يد الزمالك من أفضل فرق العالم.. والفريق الذي لن يحقق نجاحا سنلغيه ونوفر أمواله أحمد الأحمر: الفوز على الفرق السابقة ليس مقياسا.. كنا نعلم أن البطولة بين الأهلي والزمالك مرتضى منصور يعلن رحلة عمرة ومكافأة مالية ليد الزمالك بعد الفوز على الأهلي كرة يد – علي زين يتأهل مع برشلونة إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا كرة يد - الزمالك يهزم الأهلي ويتوج بطلا لكأس الكؤوس الإفريقية بعد مباراة مثيرة
أخر الأخبار
مؤتمر تاكيس: محبط من الحكام والمنافسين.. وأعمل على حل أزمة بيراميدز 2 ساعة | الكرة المصرية
قبل مواجهة تونس.. بيريزو يتولى قيادة تشيلي خلفا لـ لاسارتي 3 ساعة | أمريكا
الرحلة مستمرة.. رينارد يقود المنتخب السعودي حتى 2027 3 ساعة | الوطن العربي
فيوتشر يكشف تشخيص إصابة عمر كمال أمام بيراميدز 3 ساعة | الكرة المصرية
بيراميدز يواصل رفض الصدارة.. ويكتفي بالتعادل مع فيوتشر 4 ساعة | الكرة المصرية
مران الأهلي – محاضرة من موسيماني.. وتدريبات بدنية 4 ساعة | الكرة الإفريقية
للمرة الأولى في تاريخه.. سيفاس سبور بطل كأس تركيا 4 ساعة | الكرة الأوروبية
استدعاء معلول والجزيري لقائمة تونس 4 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت حسم الدوري - سيتي (3) - (2) فيلا.. ليفربول (3) - (1) ولفز.. الأرزق بطلا للبريميرليج 2 بالاشتراك مع سون.. صلاح يحصل على الحذاء الذهبي الثالث ويجاور أساطير الدوري الإنجليزي 3 انتهى صراع الأبطال - نورويتش (0) (5) توتنام.. أرسنال (5) (1) إيفرتون 4 كلوب يكشف مدى جاهزية صلاح قبل مواجهة ولفرهامبتون