أحمد مرعي: عاصم يقارن بين استكمال الاحتراف أو العودة لمصر.. ومفاوضاتي مع سلة الزمالك

كشف أحمد مرعي المدير الفني السابق لفريق سلة الاتحاد السكندري عن دراسة نجله عاصم إمكانية العودة إلى مصر أو استكمال الاحتراف الخارجي.

وارتبط اسم عاصم مرعي مع فريق الزمالك وكان مرشحا للسفر مع الفريق في بطولة إفريقيا لأندية السلة BAL لكن لم يتم الأمر بسبب ظروف التجنيد.

وقال أحمد مرعي عبر قناة النيل للرياضة: "عاصم مرعي يقارن بين العودة إلى مصر أو استكمال الاحتراف الخارجي".

وعن إمكانية انضمامه إلى الأهلي أوضح "أتوقع أن اختياره الأول سيكون الانضمام إلى الزمالك إلا إذا كان النادي لا يريده".

وشدد "الناحية الاحترافية تشمل جزءا من احترام الاسم الذي ترتبط به ولا بد أن يتم وضع ذلك في الحسبان".

وكشف أحمد مرعي "لكن هو السؤال حاليا هل سيستمر في مصر أم يكمل احترافه في الخارج؟ وذلك هو الأمر المطروح حاليا حتى على المستوى العائلي".

وواصل المدير الفني المصري "إذا قرر في النهاية الاستمرار في مصر ستكون وجهته بنسبة 90% لنادي الزمالك".

ورحل أحمد مرعي عن قيادة الاتحاد السكندري بعد خسارة لقب دوري سوبر المحترفين وارتبط اسمه بالانتقال إلى نادي الزمالك.

وبسؤاله عن حقيق الاتصالات مع رئيس الزمالك للتفاوض معه كشف مرعي "حدث تواصل بيني وبين أحمد مرتضى، وأعلم أن هناك ثقة من مرتضى منصور رغم عدم العمل معه في الزمالك من قبل".

وتابع "كان هناك تواصل معي من الزمالك أكثر من مرة سابقة ولكن في كل مرة للأسف كان يوجد عائقا".

وأوضح مرعي "للأسف عروض الزمالك كانت تأتي لي دائما في توقيتات غير مناسبة، ولا أحب نظرية التضحية بأمر كبير من أجل تولي مسؤولية الزمالك، أتعامل هنا باحترافية".

واختتم مرعي تصريحاته "بالتأكيد نادي الزمالك هو رقم 1 إذا كانت العروض متساوية، بالطبع هنا الأولوية لصالح نادي الزمالك".

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