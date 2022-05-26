رابطة الأندية تعلن عقوبات مباريات الجولة العشرين ولقاء الأهلي ضد إنبي

الخميس، 26 مايو 2022 - 11:31

كتب : FilGoal

علي معلول - إبراهيم يحيى - الأهلي - إنبي

أعلنت إدارة المسابقات برابطة الأندية المصرية عقوبات مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري بالإضافة للقاء الأهلي وإنبي المؤجل من الجولة الخامسة عشر.

وتعرض عبد الرحمن خالد محلل أداء البنك الأهلي إلى الإيقاف أربع مباريات بسبب السلوك غير الرياضي بالإضافة إلى غرامة 20 ألف جنيه.

وجاءت العقوبات كالآتي:

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