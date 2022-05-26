رابطة الأندية تعلن عقوبات مباريات الجولة العشرين ولقاء الأهلي ضد إنبي

أعلنت إدارة المسابقات برابطة الأندية المصرية عقوبات مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري بالإضافة للقاء الأهلي وإنبي المؤجل من الجولة الخامسة عشر.

وتعرض عبد الرحمن خالد محلل أداء البنك الأهلي إلى الإيقاف أربع مباريات بسبب السلوك غير الرياضي بالإضافة إلى غرامة 20 ألف جنيه.

وجاءت العقوبات كالآتي:

- مباراة إيسترن كومباني ضد سموحة (الجولة 20)

إيقاف ممدوح إبراهيم مدرب حراس مرمى إيسترن كومباني أربع مباريات وغرامة 20 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي.

غرامة خمسين ألف جنيه على إيسترن كومباني لإلقاء الكرات داخل الملعب بهدف تعطيل اللعب أو إفساد هجمة.

- الإسماعيلي أمام البنك الأهلي (الجولة 20)

إيقاف عبد الرحمن خالد محلل أداء البنك الأهلي أربع مباريات وغرامة 20 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي.

إيقاف عصام صبحي لاعب الإسماعيلي مباراة واحدة للطرد لمنع فرصة محققة لإحراز هدف.

- إنبي ضد الأهلي (الجولة 15)

إيقاف عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي مباراة واحدة وغرامة عشرة آلاف جنيه للاعتراض على الحكم.

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